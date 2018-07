Dienstag, 21. März, 21.00 Uhr, 1. Programm: „Der Tod des Iwan Iljitsch“

Leo Tolstojs Erzählung „Der Tod des Iwan Iljitsch“, 1886, rund zwei Jahrzehnte nach „Krieg und Frieden“ geschrieben, war für die Karwoche ausgezeichnet gewählt: als ein Jedermannstoff und eine Variation über das Thema „Tod, wo ist dein Stachel?“

Die Erzählung läßt, meine ich, zwei heterogene Interpretationen zu, eine theologische und eine psychologische – so wie es letztlich keinen unauflösbaren Widerspruch gibt zwischen Tolstojs religiöser Besinnung und der Tatsache, daß Tolstoj im heutigen Rußland zu den sowjetischen Autoren gerechnet wird.

Der im Beruf erfolgreiche, in der Ehe disharmonische Richter Iwan Iljitsch paßt sich allzu bequem seiner Umwelt an, sein gesellschaftliches Leben ist konventionell und schabionisiert.

Damit läßt sich gut leben, aber schlecht sterben. Iwan Iljitsch hat bisher keine Gedanken an den Tod verschwendet. Jetzt wird er, der an den Folgen eines harmlos scheinenden Sturzes dahinsiecht, gezwungen, eine Art Schnellkurs in tieferer Lebensauffassung durchzumachen, eine moralische Pferdekur. Sie glückt. Bis er sich, als die letzte Stunde gekommen ist, nach seiner gewohnten Todesangst umsieht – vergeblich. Sie ist fort. Welche Freude. „Der Tod ist erledigt“, sagte er sich. „Es gibt ihn nicht mehr.“ Er zog die Luft ein. Mitten im Atemzug hielt er inne, streckte sich und starb.

Arthur Adamov, Pariser russischer Provenienz, hat sich in seinem Fernsehspiel an den Tolstojschen Aufriß gehalten. Aber die Reduktion der Sprache zugunsten des Bildes, ein Mittel, das im Film und Fernsehen doch so probat zu sein scheint, bewährte sich nicht. Iwan Iljitsch litt, stritt, stöhnte und schrie. Aber zu kurz kamen seine Meditationen, die schließlich in eine neue Bahn geraten: nicht dekorative Schnörkel, sondern Tolstojs Thema.

Bei vielen Film- und Bildschirmbearbeitern von Epik herrscht das Mißverständnis, Literatur sei zwar eine Kunstgattung, sie sei aber zu kurz gekommen und sollte nach Möglichkeit um lebensvollere, realistische Mittel bereichert werden – während doch gerade die Abstraktion und der Anspruch an den Leser, sich mit einem Imaginationsakt zu beteiligen, ein eminenter Vorzug der Literatur sind.

Auf dem Bildschirm drohte Iwan Iljitsch von einem moralischen zu einem klinischen Fall zu werden, obwohl für ihn und seine Frau Praskowja Fedorowna so gute Darsteller wie Ulrich Matschoss und Josefine Schult-Prasser zur Verfügung standen. Auch die Regie (Hansgünther Heyme) vertat sich, als sie zum Beispiel mit eingeblendeten Photos vom Unglücksfall des Richters und vom Fensterriegel einen Illustrationsstil plumper Gegenständlichkeit wählte. Das war um so bedauerlicher, als die Führung der Darsteller in einem wichtigen Punkt vorzüglich war: Die Zeichnung russischer Menschen war von klischeehaft-pathetischen Verzerrungen frei. R. D.