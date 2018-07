Seit dreiviertel Jahr sucht Willy Kaus, Alleininhaber der Metzeler-Gruppe mit einem Jahresumsatz von rund dreiviertel Milliarden Mark, einen Partner, dessen Beteiligung die zu lurz gewordene Kapitaldecke des Konzerns vergrößern soll. Bisher hatten seine Bemühungen keinen Erfolg, obwohl zahlreiche Interessenten in die Tür der Metzeler-Zentralverwaltung in Prankfurt klopften. Offensichtlich hat der Standpunkt des eigenwilligen Konzernherrn, auch mit fremdem Kapital in der Kasse Herr im eigenen Hause zu bleiben, alle Verhandlungen scheitern lassen. Insbesonders amerikanische Interessenten stießen sich daran, daß Kaus nicht bereit war, seinen neuen Partnern eine Beteiligung von 51 Prozent einzuräumen.

Die Schwierigkeiten, einen neuen Partner zu finden und die Kapitalausstattung der Expansion der Unternehmensgruppe anzupassen, hat Kaus offenbar gezwungen, sich jetzt von drei Brauerei-Beteiligungen zu trennen. Für einen Betrag von zehn Millionen Mark veräußerte er die Groß-Gerauer Unionbier, die Engel-Brauerei in Heidelberg und die Ibing-Brauerei in Mülheim/Ruhr mit einem Jahresausstoß von zusammen 160 000 Hektoliter an die Frankfurter Henniger-Brauerei, die Kaus außerdem ein Darlehen von zehn Mittönen Mark gewährte.

Dagegen werden alle Gerüchte über einen Verlauf der Reifenfirma Metzeler AG, München, heftig dementiert. Gerüchte über eine derartige Absicht waren aufgekommen, nachdem die im Bundesanzeiger veröffentlichten Bilanzzahlen für das Geschäftsjahr 1965 erheblich negativer ausgefallen waren als die vorläufigen Zahlen, die Kaus im Juni vergangenen Jahres auf einer Pressekonferenz nannte. Damals gab er seine Absicht bekannt, einen Partner an dem Grundkapital seines Konzerns zu beteiligen. Zu der Zeit standen 97 Millionen Mark eigenen Mitteln ein Fremdkapital von 97,1 Millionen Mark gegenüber. Kaus hatte für die Münchner Metzeler AG einen Reingewinn von 4,3 Millionen genannt, während jetzt in der Pflichtveröffentlichung das Geschäftsjahr im wesentlichen ausgeglichen abschließt.

Aus Kosten- und Rationalisierungsgründen ist der Vertrieb der drei Schaumstoff produzierenden Betriebe Metzeler Schaumstoffwerk Memmingen, Correcta-Werke GmbH und Dr. W. Scheermesser & Co. KG mit insgesamt 20 Produktionsstätten in einer Gesellschaft zusammengefaßt worden. mh