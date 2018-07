Heute würde er es schaffen. Heute bestimmt. Er hatte länger geschlafen als sonst, er fühlte sich frisch. An diesem Morgen konnte er sich sogar bücken, ohne daß ihm schwindlig wurde. Seine Hände zitterten nur wenig. Er brauchte Anton, seinen Zimmergenossen, nicht zu bitten, ihm die Schnürsenkel zuzubinden.

Zum ersten Male hatte er nichts am Frühstück auszusetzen, das ihm Schwester Elfriede an seinem Fensterplatz im Eßsaal vorsetzte.

Ich gehe heute, vertraute er ihr an. Heute gehe ich, ganz bestimmt.

Sie nickte nur. Die Alten brabbelten alles mögliche.

Er schnitt das Brot wie immer in schmale Streifen, tunkte es in lauwarmen Milchkaffee, drückte es mit der Zunge an den Gaumen und schluckte es ohne zu kauen herunter. Den einzigen Bütterstern sparte er sich als Abschluß auf; er legte ihn mitten auf die letzte Weißbrotscheibe, schnitt einmal mit dem Messer rundherum und ließ den fetten Happen langsam auf der Zunge zergehen. Die durchlöcherte Brotschnitte steckte er in die Jackentasche. Beim Hinausgehen stellte er seine Marmeladeration, einen roten blibbrigen Klecks auf flachem Glasteller, auf den Nebentisch, wo Anton den Haferbrei in seinen zahnlosen Mund schaufelte.

Also, heute gehe ich, kündigte er auch ihm an. Aber nicht einmal Anton horchte auf. Niemand fragte, wohin er ging, niemand schien sich dafür zu interessieren, was er tat, ob er wie immer nach dem Frühstück seine Gymnastik trieb auf dem langen Korridor, an der Griffleiste entlang, bis zum Windfang, der mit seinen hin- und herpendelnden Milchglastüren den Gestank von Lysol und Urin nicht abhalten konnte.

Niemand nahm Notiz, ob er in einem der harten Gurtensessel im Tagesraum döste, ob er wieder einmal tapsig versuchte, die blauschillernde dicke Fliege zu fangen, die seit einer Woche schon zwischen den Topfpflanzen brummte, ob er geduldig in seiner halbgelähmten rechten Hand Wachs knetete oder mit dem ebenso geschwächten rechten Fuß eine Gummirolle hin und her bewegte. Niemanden kümmerte es.