Es ist kaum ein Jahr her, daß die Anne Mildred Brövig mit 45 000 Tonnen Rohöl in der Deutschen Bucht kollidierte und unsere Küsten bedrohte. Die Katastrophe, die damals noch vermieden werden konnte, brach jetzt über Cornwalls Gestade herein.

Hätte man das Unglück, das brave, eimertragende Marinesoldaten nicht zu verhindern vermochten, durch rechtzeitige und großzügige Maßnahmen abwenden können? Vor allem: Wer war überhaupt verpflichtet, etwas zu tun? Und wenn schon nichts unternommen werden konnte, wer muß für den Schaden eintreten? Die Antwort auf die letzte Frage klärt vieles.

Mag den unglücklichen Kapitän der Torrey Canyon auch ein Verschulden an dem Unfall treffen, bei ihm ist kaum etwas zu holen. Der Reeder des Schiffes aber hat für das Verschulden seines Kapitäns nur beschränkt, nämlich nur mit dem Seevermögen (Schiff und Fracht) einzutreten. Läßt sich kein Besatzungsverschulden nachweisen, haftet der Reeder überhaupt nicht. Und die Ölgesellschaft – es ist übrigens dieselbe, für die damals die „Anne Mildred Brövig“ fuhr – trifft auch kein Verschulden. Es gibt keine Möglichkeit, sie wegen des Schadens in Anspruch zu nehmen.

Bleiben also die Behörden der bedrohten Gebiete. Sicherlich hätten sie das Schiff leichtern oder gleich in Brand setzen können, aber für die Kosten und den Schaden, der durch den Totalverlust den Eigentümern entstanden wäre, hätten sie zunächst aufkommen müssen.

So werden die Fischer und Hoteliers von Cornwall auf ein Notstandsprogramm ihrer Regierung hoffen müssen. Von den Versicherungsgesellschaften des Reeders und der Ölgesellschaft können sie jedenfalls keinen vollen Ersatz ihres Schadens erwarten.

Dabei können sie sich noch glücklich schätzen, wenn englisches Recht auf ihren Fall Anwendung findet. Denn dort steht ihnen ein Haftungsfonds in Höhe des ursprünglichen Schiffswertes zur Verfügung. Nach deutschem Recht hätten sie sich nur an das Wrack auf den Klippen und die Frachtforderung halten können.

Immer mehr und immer größere Tanker befahren die küstennahen. Gebiete. Es gibt zwar internationale Abkommen, die bestimmen, wann und wo sie auf hoher See ihre Tanks reinigen dürfen. Darüber aber, wer verantwortlich für die Bekämpfung einer drohenden Ölpest ist, gibt es keine internationalen Übereinkommen. Der Gedanke etwa, daß derjenige, der die Gefahr schafft, die der Betrieb großer Tanker in stark befahrenen küstennahen Gebieten mit sich bringt, auch für den Schaden einzutreten hat, ist bisher kein geltendes Recht.

Es ist zu hoffen, daß der Fall der Torrey Canyon hier eine neue Entwicklung einleiten wird. Peter Ehlermann