Überraschend hat die südafrikanische Regierung dem Bantu-Stamm der Ovambos im Norden der ehemals deutschen Kolonie Südwestafrika das Recht auf Selbstregierung angeboten. In einer Erklärung, die der südafrikanische Minister für Angelegenheiten der Bantu, Michael Botha, letzte Woche in der Ovamba-Hauptstadt Oschalkati abgab, heißt es, diese Offerte gelte sinngemäß auch für die übrigen „nationalen Einheiten“ Südwestafrikas. Eine spätere „Unabhängigkeit“ der Gebiete sei möglich.

Der Vorstoß der Südafrikanischen Union kommt nicht zufällig: Am 27. Oktober 1966 hatte die Vollversammlung der Vereinten Nationen beschlossen, das seit dem Ersten Weltkrieg von Südafrika unter Völkerbundsmandat verwaltete Territorium einer UN-Administration zu unterstellen. Ein Vierzehn-Mächte-Ausschuß will im nächsten Monat dazu Empfehlungen vorlegen. Schon jetzt fordern farbige Mitglieder dieses Ausschusses Unabhängigkeit für Südwestafrika bis Juni 1968.

Durch ihr Angebot an die Ovambos will die Regierung Voster anscheinend in letzter Minute einer Initiative der Vereinten Nationen zuvorkommen und gleichzeitig die Weltmeinung besänftigen. Bislang hatte Pretoria immer erklärt, Selbstverwaltung könne im Falle - Südwestafrikas nur als Fernziel anvisiert werden; jetzt will man sie viel schneller zugestehen.

Die südafrikanische Regierung griff auf die Vorschläge der sogenannten „Odendaal-Kommission“ zurück, die 1964 ein Entwicklungsprogramm für Südwestafrika entworfen hatte. Angesichts der Stammesunterschiede hatte sie eine gesamtstaatliche Lösung ausgeschlossen. Statt dessen sollten für die zehn wichtigsten farbigen Bevölkerungsgruppen Südwestafrikas – Ovambos, Damaras, Hereros, Namas, Okavangos, Ost-Caprivier, Buschmänner, Tswanas, Kaokovelders und Rehoboths – separate und unveräußerliche „Heimatländer“ geschaffen werden, die sich selbst verwalten.

Dieser Vorschlag lag ganz auf der Linie der südafrikanischen Apartheidspolitik, die 1963 in der Schaffung des ersten Bantu-Staates „Transkei“ kulminierte, dem bald ein zweiter Eingeboren nen-Staat „Ciskei“ folgen soll. Ein weitgehend autonomes „Ovamboland“, das mit 240 000 Einwohnern etwa 45 Prozent der Gesamtbevölkerung Südwestafrikas umfassen würde, wäre nur eine weitere Spielart der Apartheidspolitik.

Immerhin gesteht die Republik Südafrika den Ovambos zu, über die endgültige Form der Selbstregierung durch Volksabstimmung selber zu befinden. Bis dahin hat Pretoria seine ‚Beraterdienste“ angeboten. Die bisherige Entwicklungshilfe für die Agrarwirtschaft, bei der Bewässerung, beim Straßenbau, in der Hygiene und der Erzielung soll beibehalten werden. 168 Millionen Mark sind dafür verfügbar.

Während manche Häuptlinge des Ovambo-Stammes Interesse zeigten, stieß die Offerte der Regierung Voster bei den Vereinten Nationen auf scharfe Kritik: 65 afro-asiatische Delegationen, die in der Vollversammlung über eine Mehrheit verfügen, bezeichneten das Angebot Südafrikas als „illegal“.