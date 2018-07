Eine Reihe von Umstürzen und Intrigen haben dem westafrikanischen Commonwealth-Staat Sierra Leone innerhalb von elf Tagen fünf Regierungschefs beschert. Ein „Nationaler Reformrat“ konnte sich zwar inzwischen als Führungskollektiv etablieren. Doch muß an seiner Spitze mit weiteren Veränderungen gerechnet werden.

Das Krisenkarussell begann sich mit dem Tag der Parlamentswahlen, am 17. März, zu drehen. Bis dahin hatte Sir Albert Margai regiert, Premier seit 1964 und Führer der „Volkspartei“. Sein Gegenspieler, Siaka Stevens, Gewerkschaftsboß und Leiter des oppositionellen „Allgemeinen Volkskongresies“, schien die Wahlen für seine Partei gewonnen zu haben. Jedenfalls vereidigte ihn der britische Generalgouverneur zum neuen Ministerpräsidenten.

Wenige Minuten später putschte Oberbefehlshaber General David Lansana und ließ Stevens samt dem Generalgouverneur arretieren, weil zum Zeitpunkt der Vereidigung das Endergebnis der Wahl noch nicht festgestanden habe.

Zwei Tage später stützte eine Gruppe junger Offiziere den Armeechef und setzte einen „Nationalen Reformrat“ ein, der die Verfassung suspendierte. An die Spitze der Junta wurde ein unbekannter UN-Diplomat Sierra Lecnes, Oberstleutnant Ambrose Genda, berufen.

Genda erfuhr auf dem Wege nach Freetown jedoch, daß er schon wieder abgesetzt sei. An seiner Stelle wurde Oberstleutnant Andrew Juxon-Smith zum Chef des Reformrats ernannt.

Sierra Leone ist der neunte Staat in Schwarzafrika, in dem während der letzten zwei Jahre die parlamentarische Demokratie durch eine Militärdiktatur abgelöst wurde. Die Gründe dafür reichen in Sierra Leone bis zum Jahre 1964 zurück, als Sir Albert als Nachfolger seines Halbbruders Sir Milton Margai Premierminister wurde. Er bevorzugte eindeutig Angehörige des Mende-Stammes, zum Ärger der mächtigen Temnes-Leute.

Obwohl Margai dem ghanaischen Beispiel Nkrumahs nacheiferte und auf einen Ein-Parteien-Staat zusteuerte, gelang es dem Oppositionsführer Stevens, seinen „Allgemeinen Volkskongreß“ zur entscheidenden Gegenkraft aufzubauen, welche die Korruptions- und Schuldenwirtschaft Margais enthüllte. Bei den Parlamentswahlen am 17. März gewann Stevens’ Partei mit 32 Sitzen acht Mandate mehr als Margais „Volkspartei“. In diesem Moment läutete der geschlagene Premier die Stunde der Generale ein.