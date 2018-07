Inhalt Seite 1 — Sie liebte ihren Lehrer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine Liebesgeschichte, die nicht von der Gesellschaft sanktioniert wird, ja nicht einmal dem Kalender nach erlaubt ist, heißt – sofern sie ans Licht kommt – „verbotene Liebe“ im Gazettendeutsch, im Amtsdeutsch „Unzucht“. Für diesen Fall gibt es moralische Einwände und moralische Gesetze. Handelt es sich gar um „Unzucht mit Abhängigen“, dann sieht das Gesetz Zuchthausstrafen bis zu 15 Jahren vor.

Wegen dieses Vergehens – Unzucht mit Abhängigen – wird sich W. R., Lehrer an einer Berliner Grundschule, verantworten müssen. Er hatte mit seiner 15jährigen Schülerin Petra ein Liebesverhältnis. Als dieses bekannt wurde, wurde der Lehrer suspendiert und die Schülerin in ein Heim für sittlich stark gefährdete Mädchen gesteckt.

Soweit die dürren Tatsachen. Sie sind so dürr, daß sie mit der eigentlichen Geschichte von Petra und W. R. nur wenig zu tun haben. Diese Geschichte ist weniger kriminell, als vielmehr rührselig.

Petra ist ein uneheliches Kind und wuchs in einem Heim der Heilsarmee auf. Die Wochenenden verbrachte sie bei einer Tante. Petras Mutter ist Trinkerin und lebt mit einem Mann zusammen, der nicht Petras Vater ist. Petras Interessen werden von einem Amtsvormund gewahrt. „Liebe“ und „Nestwärme“ sind für sie lediglich Vokabeln mit einem Hauch von Unwirklichkeit.

Die „Unzucht“ begann sehr sacht: Da war ein Kätzchen, das Petras Klassenlehrer W. R. (25 Jahre alt, nicht vorbestraft, aus ordentlicher Familie) gehörte. Er fragte in seiner Klasse, ob jemand das Tier haben wolle, da er umgezogen sei und seine Vermieterin keine Katzen in der Wohnung dulde. Petra meldete sich, sie bekam die Katze und brachte sie zu ihrer Tante. Aber die Tante war nicht sehr erbaut, und so brachte Petra, begleitet von ihrer Freundin, der Klassenkameradin und Heim-Mitbewohnerin Andrea, die Katze ihrem Lehrer zurück in dessen Untermieterbude.

Was aus dem Tier geworden ist, ist nicht bekannt. Aus jenem Dreiertreffen aber wurde zunächst eine Freundschaft zu dritt, mit gemeinsamen Spaziergängen und ähnlich harmloser Freizeitgestaltung. Im Laufe von sechs Monaten entwickelten sich dann zwischen Petra und ihrem Lehrer Gefühle, die nicht nur Gefühle blieben, sondern schließlich den strafrechtlichen Tatbestand der Unzucht mit Abhängigen ergaben. Alles wäre zu einem zweifellos unbeanstandeten Happy-End gekommen, denn W. R. hatte die feste Absicht, Petra nach ihrem 16. Geburtstag, in einem halben Jahr, zu heiraten. Aber da war Andrea, der diese Romanze natürlich nicht verborgen geblieben war. Andrea war eifersüchtig, denn sie hätte sich gern selbst an Petras Stelle gesehen. Wenige Tage vor Schulschluß verpfiff sie die Freundin bei der Heimleiterin.