Es war am Sonnabend, ausgerechnet am 1. April, als der Konzernherr wie jedes Jahr um diese Zeit vor die Jubilare seines Unternehmens trat – im oberen Saal der Villa Hügel diesmal, die sein Urgroßvater Alfred oberhalb des Baldeney-Sees erbaut hat. Kaiser und Könige waren hier bei der Familie Krupp zu Gast gewesen.

Diesmal nun saßen die Jubilare in der hohen holzgetäfelten Halle, im dunklen Sonntagsanzug und mit feierlichen Gesichtern. Doch nicht Tradition – es ist die 50. Jubilarfeier in der Firmengeschichte – führte sie in die einstige Kruppsche Residenz. Tradition reichte, sich vielmehr mit Sparsamkeit die Hand; die Miete für den Saalbau, Stätte früherer Jubilarfeiern, sollte eingespart werden. Hoch droben auf der Empore sang der Männerchor: „Wenn sich dunkle Wolken türmen...“

Ein Blitz aus dunklen Wolken war am 6. März jene Nachricht gewesen, die praktisch das Ende der Unternehmer-Dynastie Krupp bedeutete: Um eine Bundesbürgschaft für Kredite zu bekommen, wandelt Krupp sein Unternehmen in eine Kapitalgesellschaft um und überträgt das Firmenvermögen auf eine Stiftung.

„Es war wie ein reinigendes Gewitter“, hört man im Rathaus der Stadt. Lange schon hatte man es im Gebälk knistern hören. In den Amtsstuben der Stadtverwaltung und in den Essener Wirtschaftskontoren hatten sich Sorgenfalten über die Gesichter gelegt, wenn das Thema Krupp zur Sprache kam. Nennt sich doch jeder zehnte der rund 330 000 Beschäftigten in der Ruhrmetropole stolz „Kruppianer“, wie die Firmenangehörigen seit Generationen heißen.

Man dachte an Bremen, wo das Gerede um Borgward, den Autoindustriellen, nicht abreißen wollte, bis Borgward wenige Tage nach seinem 70. Geburtstag dem Senat der Stadt bekennen mußte, daß kein Geld mehr in der Kasse war. Mit 20 000 Arbeitern war die Autofabrik für die Hansestadt eine vergleichbare Größenordnung. 50 Millionen Mark steckte der Finanzsenator noch in eine Rettungsaktion, doch sie schlug fehl.

Man dachte in Essen auch an Schlieker, den Werftindustriellen, der eine riskante Finanzequilibristik auf einer viel zu dünnen Finanzdecke ausführte. Die Decke hielt nicht – und 4000 Werftarbeiter standen auf der Straße.

Doch damals, in den Jahren 1961 und 1962, standen die Werber anderer Unternehmen vor den Fabriktoren und sammelten entlassene Facharbeiter in bereitstehende Omnibusse, um sie an leerstehende Arbeitsplätze zu fahren. Im Winter 1967 aber, dem ersten Winter seit vielen Jahren mit steigenden Arbeitslosenzahlen, waren die Aussichten dunkler.