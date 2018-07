Seit Anfang des Jahres sparen die Bundesbürger am Taxigeld. Billigere Verkehrsmittel werden bevorzugt, und man geht wieder häufiger zu Fuß. Das Frankfurter Taxigewerbe ist besonders stark getroffen. Die Chauffeure klagen, daß gerade die lukrativen Nachtfahrten stark zurückgingen. Aber nicht nur die Zahl der Fahrgäste verringerte sich, auch die Fahrtstrecken sind kürzer geworden. Die billigste Kombination von Fußweg, Taxifahrt und öffentlichen Verkehrsmitteln kommt in Mode. In Frankfurt sank seit Ende vorigen Jahres der durchschnittliche Erlös pro Fahrt von vier auf zwei bis drei Mark.