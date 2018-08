Horst Eliseit: Im Schatten des großen Drachen. Safari Verlag, Berlin; 510 Seiten, 32,80 DM

In den letzten Monaten sind eine ganze Reihe von Büchern erschienen, die sich mit der Lage und den Problemen der Nachbarländer Chinas beschäftigen. Denn die „zweite Revolution“ in China hat die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit in verstärktem Maße auf das „Reich der Mitte“ gelenkt. Der große Kampf um die Macht in der Welt wird heute nicht nur wie früher in Europa, sondern zugleich in Südostasien ausgetragen.

Eliseits Buch gehört seiner Aufmachung nach zu den eindrucksvollsten Neuerscheinungen. Es fehlt zwar eine Karte – diese Unterlassung ist bei einem so anspruchsvoll ausgestatteten Werk kaum begreiflich – aber nicht weniger als 157 Photos, davon ein erheblicher Teil Farbaufnahmen, illustrieren die Schilderungen des Verfassers. Dagegen ist das Buch vom Text her enttäuschend. Der Auto beschränkt sich auf muntere Plaudereien und gibt kaum Informationen.

Der Verfasser beschreibt – laut Inhaltsangabe – fünf Länder: Korea, Taiwan, Japan, Malaysia sowie die beiden Städte Hongkong und Macao. Aber zwei Fünftel des Buches beschäftigen sich mit einem der fünf, nämlich mit Südkorea. Bei den übrigen beschränkt sich der Verfasser auf ein oder zwei Dutzend inhaltlich anspruchloser Feuilletons über vielfach zufällige Erscheinungen und Begebenheiten. So entfällt die Hälfte des achtzig Seiten langen Textes über Japan auf das Straßenbild und das Nachtleben von Tokio. Bei Hongkong und Macao spielt wie in alten Abenteuerfilmen der Opiumschmuggel eine prominente Rolle. Dagegen finden politische Aspekte kaum ernsthafte Beachtung.

Wer nach Informationen über das Leben und die Probleme jener Länder sucht, die in der Nachbarschaft Chinas im Schatten des großen Drachen liegen und deren Zukunft daher möglicherweise das Schicksal der Welt von morgen mitbestimmt, der wird sie in diesem Buch vergeblich suchen.gr