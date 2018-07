Inhalt Seite 1 — Berliner Kabalen Seite 2 Auf einer Seite lesen

K. H., Berlin, im April

Heinrich Albertz spielte hoch – und schien zu gewinnen. Als „Regierender“ wagte er, was sich seine stärkeren Vorgänger in Berlin nicht zugetraut hätten. Er ließ gleich drei Senatorensessel einmotten, drohte, Genossen in den Bezirksverwaltungen um Amt und Bezüge zu bringen, ließ dem freidemokratischen Partner nur noch das zweitrangige Justizressort und stellte sich schließlich auch noch einen Senat nach seinen Wünschen zusammen.

Kaum jedoch hatte man bei Heinrich Albertz eine Qualität entdeckt, die niemand vermutete, und ihn als exzellenten Taktiker gefeiert, da wurde offenbar: Der Regierende spielte einen Grand Hand ohne Buben. Als er seinen Vertrauten und Mitstreiter, Dietrich Spangenberg, der sozialdemokratischen Fraktion als zukünftigen Stellvertreter und Bürgermeister vorstellte, waren die Asse verspielt. Spangenberg fiel durch.

Albertz verdoppelte den Einsatz. Nachdemdurch eine „bedauerliche Indiskretion“ Rücktrittserwägungen kolportiert worden waren, bot er am Montag den SPD-Parlamentariern Spangenberg noch einmal an. Die Fraktion stach wieder. Das Abstimmungsergebnis fiel noch ungünstiger für den ehemaligen Direktor der Senatskanzlei aus. Heinrich Albertz mußte passen. Es war ein ziemlich teures Spiel geworden. Da noch in dieser Woche das Abgeordnetenhaus zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentritt, war eine schnelle Entscheidung notwendig. Als Außenseiter machte der bisherige Senatsdirektor im Finanzressort, Heinz Striek, das Rennen – ein den Berlinern bislang völlig unbekannter Mann wird Bürgermeister.

Es war eine komplizierte Kabale, die zum frühen Sturz des designierten Bürgermeisters Spangenberg und zur empfindlichen Schlappe für den Regierenden führte.

In Berlin sind die Spielregeln innersozialdemokratischer Demokratie anders als in den meisten Landesorganisationen. Alte Strukturen haben sich erhalten. „Linke“ und „Rechte“ formieren sich in Gruppen vor allem dann, wenn es um personalpolitische Entscheidungen geht. In der Fraktion traf Albertz nun nicht etwa auf den Widerstand seiner ehemaligen Gegner von der „Linken“, sondern sah sich dem Aufstand des konservativen sozialdemokratischen Flügels gegenüber. Jene Gruppe, die sich um den Parteivorsitzenden Mattick sowie die Senatoren Schwedler und Neubauer formiert, sieht ihre Position in Gefahr. Sie hob einst Willy Brandt auf den Schild und mußte erleben, wie er sich als Regierender Bürgermeister mehr und mehr von ihrer politischen Position entfernte.

Es war vor allem Mattick, der Brandts Politik der „kleinen Schritte“ gegenüber Ostberlin in den letzten Jahren mehr oder weniger offen bekämpfte. Als Brandt mit seinen der „Rechten“ suspekten Beratern nach Bonn übersiedelte, sahen Matticks Freunde eine Chance, ihre alte Machtposition zurückzuerobern. Sie forderten Albertz zur sofortigen Neubildung des Senats auf und präsentierten „ihre“ Regierungsmannschaft: Der SPD-Vorsitzende Mattick sollte Bundessenator werden und damit die Deutschlandpolitik beeinflussen können; der pragmatisch-hemdsärmelige Neubauer hätte dann den Parteivorsitz übernommen und sein Freund Schwedler den Posten des Bürgermeisters.