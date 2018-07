Die Computer-Technik, die es ermöglicht hat, die von den Raumsonden übermittelten Funkbilder der Mond- und Marsoberfläche in scharfe Photos umzuwandeln, soll künftig auch dem Arzt helfen, deutlichere Röntgenbilder als bisher zu erhalten.

„Ein Röntgenbild enthält etwa zehnmal mehr optische Information als wir beim Betrachten der Aufnahmen wahrnehmen können“, erklärt der amerikanische Röntgenologe Professor Leo Rigler; „es sind diagnostisch wichtige Informationen, die man aus dem Bild herausarbeiten könnte, wenn es gelänge, bestimmte Schatten zu eliminieren und andere stärker hervorzuheben“. Dasselbe Problem hatten Dr. Robert Nathan und Robert H. Selzer am Jet Propulsion Laboratory der Technischen Universität von Kalifornien zu lösen, als sie sich die Aufgabe stellten, ein Verfahren zu finden, mit dessen Hilfe die Kontraste von Funkbildern verstärkt werden, können. Die kalifornischen Technik ker lösten das Problem durch Einschaltung eines Computers: Die Bildzeilen werden entsprechend ihrer Schattierung in Zahlen umgewandelt und im Elektronenrechner gespeichert. Nach einem Rechenprogramm können diese Zahlenreihen analysiert und auf diese Weise besondere Merkmale – etwa Regelmäßigkeiten, die den Verlauf einer Linie oder eine zusammenhängende Fläche charak-. terisieren – aufgespürt und durch eine Adjustierung der Zahlen prägnanter „formuliert“ werden.

Die nach dieser Methode veränderte Information wird wieder in Bildzeilen umgewandelt, deren Gesamtheit auf dem Bildschirm die Konturen schärfer markiert.

Nathan und Selzer hatten sich an verschiedene radiologische Institute gewandt und um Röntgenaufnahmen gebeten, um an diesen zu erproben, ob durch die Methode der elektronischen Bildverstärkung auch aus diesen Photos mehr Details herausgearbeitet werden können.

Mit einem Kathodenstrahl-Abtaster wurden 70 000 Bildpunkte pro Quadratzentimeter in elektrische Impulse, diese wiederum in entsprechende Zahlen umgewandelt und im Computer (IBM 7094) gespeichert. Die mit dem Elektronenrechner bearbeiteten und schließlich wieder in Bildpunkte zurückverwandelten Signale ergaben Aufnahmen, auf denen Adern und Knochenstrukturen sichtbar wurden, die auf dem Original nicht erkennbar waren.

„Wir können mit den ersten Resultaten unseres Experiments sehr zufrieden sein“, meinte Dr. Nathan, der kürzlich den „Computer Enhancement Process“ (CEP) einer Gruppe von Medizinern vorführte. Victor Gero