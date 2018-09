Inhalt Seite 1 — Der Kardinal und die Kommunisten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Manchmal bitter, doch nie ganz verzagt, sitzt im dritten Stock der amerikanischen Botschaft am Budapester Freiheitsplatz seit über zehn Jahren ein Mann, der sich selbst zu beweisen versucht, daß nicht seine, sondern die Hoffnungen seiner Widersacher am Ende seien. Mehr noch als die eiserne Tür mit den Sicherheitsschlössern riegeln ihn schwere Lebenserfahrungen von seiner Umwelt ab. Nur an Sonntagen, wenn dieser Kardinal der römisch-katholischen Kirche auf einem Bürotisch die Messe zelebriert, werden einige fromme Zeugen zugelassen.

Erzbischof Josef Mindszenty, der noch immer den Titel eines Fürstprimas von Ungarn trägt, könnte – wenn er gewollt hätte – seit mindestens zweieinhalb Jahren im Vatikan die Freiheit und die Ehren eines Kurienkardinals genießen – nicht anders als der Prager Erzbischof Beran oder der Erzbischof Slipji aus Lemberg. Immer wieder hat ihm der Papst diese Möglichkeit durch seinen Abgesandten, den Wiener Kardinal König, angetragen. Die ungarische Regierung würde ihm freies Geleit gewähren. Doch Mindszenty lehnte stets aufs neue ab.

Jetzt beging dieser Mann in aller Stille seinen 75. Geburtstag – und das ist ein Datum, welches nach dem Willen des Papstes den Bischöfen Rücktrittsmöglichkeiten eröffnet. Fünf alte ungarische Bischöfe stellten solche Gesuche, nicht, so der Kardinal. Er mag ahnen, daß das Kirchenproblem in Ungarn für den Vatikan schon nicht mehr ein „Problem Mindszenty“ ist; er mag ahnen, warum Monsignore Bongianino, der vatikanische Diplomat, der jüngst eine kanonische Visitationsreise durch Ungarn unternahm, zwar die Herren des Staatlichen Kirchenamtes, nicht aber den Asylgast der amerikanischen Botschaft besuchte.

Der Beichtvater, ein Budapester Priester, ist jetzt Mindszentys einziger Besucher. Selbst der Wiener Kardinal scheint nur noch wenig Neigung zu verspüren, den Monologen seines ungarischen Amtsbruders zu lauschen, die – in spät erlerntem Englisch, das Mindszenty dem Latein und sogar der deutschen Muttersprache vorzieht – noch immer um jene Vorstellung kreisen, die einmal der Ostpolitik Pius XII. zugrunde lag: daß die kommunistischen Regime in Osteuropa nicht von Dauer und daß ihre stalinistischen Formen unwandelbar seien.

Beides erwies sich als Irrtum mit tragischen Folgen: Er bot nicht nur allzu lange bequeme Vorwände zur Einengung der Kirche, zur Diskriminierung ihrer Gläubigen, er machte auch aus Männern wie Mindszenty, die schon aus Tradition ihre Kirche als geistiges und politisches Bollwerk sahen, hilflose Opfer, denen nicht einmal die Palme des Martyriums gewiß war.

Für den Priester Josef Pehm (so hieß er damals), der 1892 als 13. Kind donauschwäbischer, von den Habsburgern geadelter Bauern geboren worden war, besaß die Welt eine feste, zwischen Thron und Altar eingebettete Ordnung. Nicht als intellektueller Theologe, aber als eifernder Prediger und Artikelschreiber verteidigte er diese Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg gegen das rote Räte-Regime, im Zweiten Weltkrieg gegen braune Pfeilkreuzler und Nazis: 1940 magyarisierte er aus Protest seinen Namen nach seinem Geburtsort (Csehi-mindszent). 1944 wurde er Bischof von Veszprem. Er versteckte verfolgte Juden in seinem Palais und wurde verhaftet, als er einer deutschen Einheit Quartier verweigerte. Im April 1945 kam die Befreiung – durch die Russen.

Die Sympathien des neuen Regimes für den Resistance-Bischof – der am 2. Oktober 1945 als Primas den erzbischöflichen Stuhl von Esztergom bestieg – wies er zurück. Er kämpfte um die privilegierte Stellung des Katholizismus in Ungarn. Er wehrte sich gegen die Säkularisierung, die die Kirche schon bald 150 000 Hektar Grundbesitz kostete – und schließlich auch ihre beherrschende Stellung im Schulwesen (3163 Schulen und 177 Internate wurden 1948 verstaatlicht).