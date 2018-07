Von Enno Patalas

Elisabeth ist eine junge Frau, die das Leben liebt. Sie ißt gern, und sie liebt gern. In der Natur blüht sie auf. Sie geht gern barfuß. Sie liebt es, viele Freunde um sich zu haben, und versteht es, „Atmosphäre“ zu schaffen, sie ist beliebt. Der Mann, der dieses bewundernswerte Geschöpf zur Frau bekommt, begeht nach fünf oder sechs Ehejahren Selbstmord.

„Mahlzeiten“, der erste lange Film des vierunddreißigjährigen Dozenten der Filmabteilung an der Ulmer Hochschule für Gestaltung, Edgar Reitz, demonstriert einen sehr allgemeinen Tatbestand an einem sehr besonderen Einzelfall.

Rolf, dessen Frau Elisabeth wird, ist, als die beiden sich kennenlernen, Medizinstudent. Er ist einziges Kind, hatte Kinderlähmung, ist vaterlos aufgewachsen. Als Elisabeth schwanger wird, heiraten sie. Nach dem zweiten Kind gibt Rolf sein Studium auf und strebt vorübergehend weg von Elisabeth. Nach dem dritten Kind will sie keine weiteren Kinder haben, doch die Abtreibung versetzt sie in Panik. Nach dem vierten Kind verläßt Elisabeth ihren Mann vorübergehend, kehrt aber zu ihm zurück. Rolf wird bei einer pharmazeutischen Firma Ärztebesucher, hat aber keinen Erfolg. Die Ankündigung des nächsten Kindes veranlaßt ihn, Vertreter für Kosmetika zu werden. Nach dem fünften Kind werden Elisabeth und Rolf, auf Elisabeths Betreiben, Mormonen. Kurz darauf nimmt sich Rolf das Leben. Dann lernt Elisabeth einen jungen Amerikaner kennen, heiratet ihn und zieht in die Staaten.

Sieht man nichts als diese Geschichte, so liegt die Empfehlung von Antibabypillen nahe. Und es liegt auch nahe, Rolfs „schwachen Charakter“ für seine Kapitulation verantwortlich zu machen – für die zweite Ehe der Elisabeth bestünde dann mehr Aussicht auf Gelingen. Doch der Film ist nicht identisch mit seiner Geschichte und den Eigenschaften seiner Helden. Weder die Kinder noch Rolfs Verhalten sind der Grund der Katastrophe. Sie treiben die Geschichte ins Extrem, machen sie zum Fall und Paradigma. Vor allem der Schluß läßt sie als solche erscheinen. Die Exposition von Elisabeths neuem Eheglück exponiert auch die Geschichte ihrer Ehe mit Rolf neu, verleiht ihr einen Grad der Allgemeinheit, den sie, isoliert betrachtet, nicht besitzt.

So sieht das Ende des Films aus: Amateurphotos von Elisabeth mit ihrem Mann und ihren Kindern in Amerika – Photos von der Art, die Agnes Varda einmal beschrieben hat: „Wenn man das Photo sieht, sagt man sich: das ist das Glück. Wenn man genauer hinsieht, wird man von einem Schwindel erfaßt: Alle diese Leute, es ist unmöglich, daß die alle im selben Moment glücklich waren.“

Schwindeln macht bei Reitz vor allem der Text des Briefes, der dazu verlesen wird, den Elisabeth ihren Freunden aus Amerika schreibt: „Alle Eure guten Wünsche sind bis jetzt hundertfach in Erfüllung gegangen. Es ist wunderschön, nochmals ein neues Leben und eine neue Liebe erleben zu dürfen, noch dazu in einem fremden Land, in dem kleinen einsamen Haus mit Garten. So vieles ist hier ganz meinem Wesen entsprechend, so großzügige frei und, wenn man so veranlagt ist, ganz individuell. Vielleicht, weil es mich an Rolf denken läßt. Was man mit liebenden Händen berührt, muß doppelt schön werden.“ Danach, in Umkehrung der Chronologie, sieht man in zwei dunklen, drohenden Einstellungen einen Ozeanriesen in einen Hafen einlaufen.