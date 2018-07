Ein neuer Beweis dafür, daß sich die Empfindungszentren für Form und Farbe im menschlichen Hirn nicht am gleichen Ort befinden, gelang Wissenschaftlern des Rockland State Hospitals in Orangeburg im Staate New York. Ein Computer war speziell dafür programmiert, die Gehirnströme von Personen zu analysieren, die verschiedene Farb- und Formeindrücke empfingen.

Die Testpersonen hatten verschiedene Muster von Farbpunkten zu betrachten, die von einem Diaprojektor auf einer Leinwand abgebildet wurden, so zum Beispiel kleine rote Punkte auf schwarzem Untergrund, anschließend einen großen grünen Fleck und dann ein rotes Muster, das in ein grünes überging. Dieser Vorgang wurde mehrere hundertmal wiederholt und die Hirnströme vom Computer analysiert.

Die Forscher fanden eine bemerkenswerte Übereinstimmung: Jeder gleichartige Wechsel von Form oder Farbe rief die gleichen Veränderungen an den vom Computer ausgewerteten und jeweils in eine Kurve verwandelten Hirnstrom-Mustern hervor. So konnten die Wissenschaftler nach 200 solcher Experimente schon an den vom Computer gelieferten Kurven genau ablesen, was die Testpersonen im Augenblick sahen.

Das Ziel der Untersuchungen, die genaue Lokalisierung der verschiedenen Empfindungszentren, konnte noch nicht erreicht werden. Immerhin steht fest, daß Form, Farbe und Helligkeitsunterschiede an unterschiedlicher Stelle registriert werden. „Ein interessantes Nebenergebnis“, so berichtet Dr. Manfred Clynes, der Leiter der Forschungsgruppe, „ist die Tatsache, daß das menschliche Auge offenbar für Ecken und Kanten besonders empfindlich ist“. Es ergaben sich nämlich immer dann stärkere Signale, wenn die Testpersonen kleine Punkte mit vielen Kanten sahen, als wenn sie zum Beispiel größere Flecken mit glatter Berandung betrachteten. Die einfachsten Variationen der Hirnstrombilder ergaben sich, wenn lediglich die Intensität einer Farbe verändert wurde. -ng