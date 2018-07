Der Aralsee in der Sowjetrepublik Kasachstan hat Chancen, Zentrum des größten sowjetasiatischen Heilbades zu werden. Sowjetische Wissenschaftler stießen in Buchten der unerforschten Küste auf Heilquellen und Heilschlamm. Untersuchungen beweisen, daß Schlamm und Quellwasser des Sees auf zahlreiche Leiden heilend wirken. Die Zukunft des Binnenmeeres ist jedoch noch ungewiß, einige Forscher verlangen seine Trockenlegung. Sie wollen den See landwirtschaftlich nutzen. Sein Wasser soll die Felder Turkmeniens, Usbekistans und Kasachstans berieseln.