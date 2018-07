Wie die Demokratie nach Luttmersen kam – Zivilisten kontra Bundeswehr

Hannover

Zwei Jahre lang lebten die Einwohner der Zehn-Häuser-Gemeinde Luttmersen, 38 Kilometer nördlich von Hannover, in Frieden und Eintracht mit ihren uniformierten Zeitgenossen aus der neuen Kaserne am Rande der Ortschaft. Um den dörflichen Frieden schien es jedoch geschehen, als die Alteingesessenen glaubten, ein Soldat würde das Amt des Bürgermeisters an sich, reißen.

Die Staatsbürger in Uniform – heute sind es über 1300 – waren im Sommer 1965 von Lingen nach Luttmersen gekommen. Und weil die Kaserne nach dem Paßgesetz für Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit als Wohnsitz gilt, wurde Luttmersen unversehens ein 399-Seelen-Dorf.

Zwei Jahre lang hatte keiner daran gedacht, daß eine Gemeinde mit über fünfzig Wahlberechtigten eine gewählte Vertretung haben muß. So fiel Bauer Büsing, seit zehn Jahren Bürgermeister und Gemeindedirektor, aus allen Wolken, als die Kreisverwaltung Gemeinderatswahlen anordnete.

Eine neue Partei

Willi Büsing, 47jähriger Familienvater, sah große Veränderungen auf sich zukommen. Bisher war man in Luttmersen den Weg der unmittelbaren Demokratie gegangen. Hin und wieder hatte das Dorfoberhaupt seine Untertanen in die „Zinne“ gerufen, dem einzigen Wirtshaus, das je einen Steinwurf weit von beiden Ortsschildern entfernt ist. Und immer waren die 36 Wahlberechtigten des Ortes mit ihrem Prinzipal zufrieden gewesen. Er trug ihnen seine Amtshandlungen vor, und sie legitimierten sie. In Zukunft sollte das anders laufen.