Ulrich Schamoni, den es freut, wenn man ihn den Pfiffikus des jungen deutschen Films nennt, hat einen Freund im Ruhrgebiet, der heißt Lentz.

Michael Lentz, der bei der WAZ über Filme und Filme für Ulrich Schamoni schreibt und sich auf nordrhein-westfälische Späße versteht, hatte einen Einfall, den erzählte er seinem Freund Ulli, und seinem Freund Ulli, dem gefiel der Einfall.

Wir trafen uns in Oberhausen, bei den Westdeutschen Kurzfilmtagen. Da gab es so viele Filme, in denen interviewt wurde, und der Film „Menschen von morgen“ lief auch gerade an. Da haben wir sogar einen Defa-Film gesehen, in dem auch interviewt wurde. Und da dachten wir, da müßte man mal etwas machen, einen Aufklärungsfilm gewissermaßen. Denn die Leute werden doch im Kino immer düpiert. Da wird immer gesagt, das ist die Realität, und das ist dann gar nicht wahr. Nein, wir wollten nicht bloß einen Ulk machen. Wir hatten ganz ernsthafte Absichten.

Aus dem Einfall wurde ein Drehbuch, aus dem Drehbuch ein Film.

Wir wollten mal zeigen, wie man das fälschen kann, das cinéma vérité. Wir kannten da einen jungen Mann, der hatte eine Glatze. Dem haben wir eine Gage gezahlt, und da hat er gemacht, was wir wollten. Wir haben ihn interviewt, aber die Antworten haben wir ihm vorgesagt. Das sollte ganz echt aussehen, aber wir haben natürlich auch ein paar Hilfen gegeben, daß man merken kann, was los ist. Der junge Mann hat das prima gebracht, dem machte das gar nichts aus, der ist nämlich glücklich verheiratet und hat Kinder und lebt im Frieden mit sich und der Welt.

Der Film macht ihn lächerlich, auf schäbige Weise. Schamoni und Lentz lassen ihn erzählen, daß die Mädchen ihn nicht mögen und die Leute ihn verarschen, daß er trinke und nur das Hundchen Micky zum Gefährten habe, daß er habe Schauspieler werden wollen, doch der Unterricht zu teuer gewesen sei, daß er jetzt hoffe, wenigstens als Schlagersänger einmal groß herauszukommen. Seine Mutter tritt auf und bedauert ihn, seine Zechkumpane finden hämische Worte, und ein paar Mädchen, nach ihrer Meinung über den jungen Mann mit der Glatze gefragt, erklären, heiraten, nein heiraten würden sie so einen Typ nie und nimmer.