Im Hinterland des Bodensees blüht ein stilles Urlaubsparadies. Hier finden deutsche Urlauber, was sie sonst in der Ferne suchen: Ausritte hoch zu Roß, Jagd- und Segelpartien, ländliche Ruhe sowie luxuriöse Hotels. Badefreuden bieten siebzig öffentliche Schwimmbäder, hoteleigene Swimming-pools und exklusive Strandbäder. Wer frische Landluft und Ruhe vorzieht, besucht einen der 1285 Allgäuer Bauernhöfe. Sie beherbergen Naturfreunde für drei bis sechs Mark pro Nacht.

Mit Schutzhelm und Grubenlampe

Als touristische Attraktion gilt die Einfahrt inein Steinkohlenbergwerk in Hindenburg (Oberschlesien). An drei Tagen in der Woche können Touristen die 700 Meter tiefen Stollen besichtigen. Sie werden vor der Einfahrt in zünftige Bergmannskleidung gehüllt und mit Schutzhelm und Grubenlampe ausgerüstet.

Beliebte Wolfsschanze

Das ehemalige Hitler-Hauptquartier „Wolfsschanze“ bei Rastenburg ist nach wie vor das beliebteste Ausflugsziel in Ostpreußen. Im vergangenen Jahr wurden die Bunker von 99 000 Touristen aus Ländern des Ostens und Westens besucht.

Tankstelle mit Snack-Bar

In Düsseldorf wurde die erste Tankstellen-Snack-Bar auf dem europäischen Festland eröffnet. In England gibt es diesen Service schon seit Jahren. Die Firma Shell wird sich künftig, wenn das Düsseldorfer Experiment erfolgreich verläuft, an Tankstellen in ganz Deutschland um das leibliche Wohl der Kraftfahrer kümmern. Die Snack-Bars sind in eigenen Räumen unmittelbar neben der Tankstelle. Sie werden von einer selbständigen Gaststättengesellschaft betrieben.