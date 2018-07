Ob ein Ölbild von einem alten Meister stammt oder erst in unserem Jahrhundert von einem Fälscher gemalt worden ist, läßt sich immer schwerer entscheiden – wie man auf Seite 17 dieser Ausgabe nachlesen kann. Längst haben findige Köpfe .. raffinierte; Kopiertechniken entwickelt, deren Anwendung sich selbst durch chemische und mikroskopische Analysen der Farbstoffe oder Röntgenstrahl-Durchleuchtung der Bilder nicht mehr entlarven läßt. Im technischen Wettlauf mit den Detektiven haben die Fälscher bislang noch jeden Vorsprung ihrer Kontrahenten sehr bald aufholen können.

Dies freilich dürfte bei der unlängst in der amerikanischen Wissenschaftszeitschrift „Science“ (10. März) veröffentlichten Datierungsmethode für Ölgemälde nicht mehr möglich sein. Dr. Bernhard Keisch beschreibt in dem Artikel ein von ihm und seinen Mitarbeitern am Mellon Institute in Pittsburgh entwickeltes Verfahren, bei dem der Zerfall eines in Ölfarben (zum Beispiel im Bleiweiß) enthaltenen Bleiisotops als „Atomuhr“ verwendet wird. An ihr kann, man ablesen, wann etwa die für das Bild benutzten Farben hergestellt worden, sind.

Blei wird aus Erzen gewonnen, die auch Uran und seine Zerfallsprodukte, darunter Radium und das radioaktive Bleiisotop Pb-210 enthalten. Diese Zerfallsprodukte stehen in einem bestimmten Mengenverhältnis zueinander, sie befinden sich „im radioaktiven Gleichgewicht“. Bei den verschiedenen chemischen Prozessen zur Bleigewinnung und -verarbeitung wird aber dieses Gleichgewicht gestört. Insbesondere wird dabei das Radium zum größten Teil entfernt, während das Bleiisotop Pb-210 auch in den Endprodukten noch in gleicher Menge vorhanden ist. Deshalb ist in einer frischen bleihaltigen Farbe im Verhältnis sehr viel mehr Pb-210 enthalten als Radium.

Nun zerfällt das Bleiisotop in der Weise, daß sich nach Ablauf von 22 Jahren seine Menge auf die Hälfte reduziert, während diese Halbwertszeit beim Radium 1590 Jahre beträgt. Mithin wird das Mengenverhältnis zwischen Pb-210 und Radium in bleihaltigen Produkten im Laufe der Zeit immer kleiner, bis es nach einigen Jahrhunderten einen konstanten Wert annimmt, dann nämlich, wenn das überschüssige Pb-210 vollends zerfallen ist. (Die Menge des ständig aus dem Radium neuentstehenden Bleiisotops Pb-210 befindet sich mit der Radiumkonzentration wieder im radioaktiven Gleichgewicht).

Mit einer – freilich noch recht aufwendigen – Technik können Keisch und seine Mitarbeiter in einer winzigen vom Bild abgenommenen Farbprobe das Mengenverhältnis zwischen Pb-210 und Radium ermitteln. Überwiegt hierin das Bleiisotop, dann muß es sich um eine Farbe handeln, die vor nicht allzu langer Zeit hergestellt worden ist, entspricht hingegen das Verhältnis dem radioaktiven Gleichgewicht, dann ist die Farbe zwei- bis dreihundert Jahre alt.

Da sich der radioaktive Zerfall nicht künstlich beschleunigen läßt, kann ein Bilderfälscher diese Alterung von Farben nicht imitieren, es sei denn, er entfernt vor der Herstellung der Farbe aus dem dafür verwendeten Blei das Pb-210. Diese Isotopentrennung freilich würde unvergleichlich viel mehr kosten, als der Verkauf eines gefälschten alten Meisterwerks je einbringen könnte.

Thomas v. Randow