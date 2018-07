Inhalt Seite 1 — Jetzt kostet Warten Geld Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Zinssenkung auf dem Kapitalmarkt ist im vollen Gange. Die heute auf dem Rentenmarkt erzielbaren Renditen liegen nur noch wenig über 7 Prozent, ihr Höchstsatz betrug im vergangenen Jahr fast 8 1/4 Prozent. Für Schuldscheindarlehen wurden vorübergehend sogar mehr als 9 Prozent Zinsen gezahlt. Da davon ausgegangen werden muß, daß die Zinsen auch in den nächsten Monaten noch weiter sinken werden, ist es wenig sinnvoll, mit dem Kauf von festverzinslichen Papieren zurückzuhalten. Denn bessere Konditionen wird es auf keinen Fall geben. Um Ihnen, meine verehrten Leser, die Auswahl der Papiere zu erleichtern, lassen Sie mich auf einige Grundsätze hinweisen.

Die in der Vorwoche zum Verkauf gestellte 7prozentige Anleihe der Bundesbahn (sie war sofort überzeichnet) ist praktisch „unter Preis“ abgegeben worden. Für 100 Mark Nennwert waren 97,50 Mark zu entrichten, heute läßt sie sich bereits wieder mit rund 100 Mark verkaufen. Für die größeren Kapitalanleger war besonders die „feste“ Laufzeit von 11 Jahren reizvoll; sie garantiert die hohe Verzinsung für 11 Jahre.

Es ist anzunehmen, daß die nächsten siebenprozentigen Emissionen längere Laufzeiten haben werden. Außerdem, wird sich der Schuldner vermutlich die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung offenhalten. Sollte der Kapitalmarktzins dann sinken, kann sich der Emittent relativ frühzeitig durch eine Kündigung der Anleihe (meist verbunden mit einem Angebot, eine niedrigere verzinsliche Anleihe zu zeichnen) von der hohen Zinslast befreien. In der Vergangenheit haben von solchen Möglichkeiten viele Emittenten Gebrauch gemacht.

Anleger, die bei ihren Dispositionen keinerlei steuerliche Rücksichten zu nehmen brauchen, sollten sich auf siebenprozentige Papiere mit möglichst langen Laufzeiten konzentrieren. Dazu ein Hinweis: Lohnsteuerzahler, die nicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet sind, brauchen „sonstige Einkünfte“ bis zu einer Höhe von 800 Mark nicht zu versteuern. Ein Ehepaar kann zudem bei Einkünften aus Kapitalvermögen eine Werbungskostenpauschale von 300 Mark in Anspruch nehmen. Das bedeutet, daß – wenn sonst keine Nebeneinkünfte anfallen – Einkünfte aus Kapitalvermögen bis zu 1100 Mark steuerfrei sind. Wo diese Voraussetzungen zutreffen, sind Papiere mit hoher Nominalverzinsung besonders attraktiv.

Wer hingegen steuerlich rechnen muß, wird vermutlich mit den sechsprozentigen Papieren, deren Kurse heute um 92 Prozent herum notieren, deshalb besser fahren, weil die Differenz zwischen dem Erwerbs- und dem Rückzahlungskurs von 100 Prozent steuerfrei vereinnahmt werden kann. Ich nehme hier absichtlich keine Emissionen, weil die Palette zu reichhaltig ist und die Konditionen hinsichtlich der Laufzeit so unterschiedlich sind, daß der jeweilige Anleger sich beim Kauf von Fall zu Fall entscheiden muß.

Anleger mit hoher Steuerprogression sollten Werte mit noch niedrigerer Nominalverzinsung wählen, 5- und 5 1/2prozentige Anleihen sind noch zu 87 bis 88 Prozent erhältlich. Bei ihnen ist die steuerfreie Differenz zwischen Einstandspreis und 100 Prozent Rückzahlung noch wertvoller als bei den Sechsprozentern.

Ich glaube, meine verehrten Leser, daß es in diesem Jahr zweckmäßig ist, so früh wie möglich prämienbegünstigte Wertpapiersparverträge abzuschließen. Aus zwei Gründen: Die Rentenkurse werden weiter steigen. Wer also wartet, muß später mehr zahlen. Und zum anderen droht immer noch die Gefahr einer neuen Einschränkung der Sparförderung, die uns Steuerzahlern allmählich Milliarden kostet. Diese fehlen, wenn eines Tages zur soliden Etatpolitik zurückgekehrt wird.