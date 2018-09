Inhalt Seite 1 — Justitias feine Mühlen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburg

Die letzte Instanz ist die längste. Wer in einem Zivilprozeß Revision zum Bundesgerichtshof einlegt, muß in der Regel länger als ein Jahr, vielleicht mehrere Jahre auf die Entscheidung warten. Im Jahre 1966 konnten die Bundesrichter noch nicht einmal sechs von hunden Sachen in zwölf Monaten nach Eingang der Revision erledigen. Für fünfunddreißig von hundert Prozessen brauchten sie zwischen einem und anderthalb Jahren, in 21,5 Prozent der Fälle mußten die Parteien anderthalb bis zwei Jahre warten, und in 37,5 Prozent sogar mehr als zwei Jahre.

Offenbar resignieren die Bundesrichter vor diesem betrüblichen Sachverhalt. In ihrem Jahresbericht für 1966, der dieser Tage veröffentlicht wurde, fügen sie seiner Darstellung nur diesen knappen Kommentar hinzu: „Der Bundesgerichtshof muß es dem Gesetzgeber überlassen, auf welche Weise diesem für die Rechtslage schädlichen Mißstand abgeholfen werden soll.“

Der Gesetzgeber hat schon vor einiger Zeit „abzuhelfen“ versucht: Er hat die Hindernisse auf dem Weg nach Karlsruhe erhöht, vor allem die Revisionssumme (die Summe, die der Streitwert übersteigen muß, wenn die Revision zulässig sein soll) von 6000 auf 15 000 Mark hinaufgesetzt. Über die höhergelegte Schwelle sind erheblich weniger Revisionen zum BGH gelangt als früher, aber die Rückstände blieben: Am 1. Januar vorigen Jahres lagen 2924 zivile Revisionssachen unerledigt in den Aktenschränken des Gerichts; am 31. Dezember zählte man immer noch 2914. Während der zwölf Monate wurden also nur zehn Sachen mehr abgeschlossen als eingingen.

Von den 1689 eingegangenen Revisionen entfielen allein 213 auf Entschädigungsklagen von NS-Verfolgten. So war die außerordentliche Belastung des Senats, der diese Entschädigungssachen zu bearbeiten hat, „ein Gegenstand ununterbrochener Sorge des Präsidiums“.

Doch trotz solcher Sorge stellt das Gericht fest, seine Personallage habe sich günstig entwickelt – wenn auch nur „insofern, als im Jahre 1966 vom August an alle Richterstellen besetzt waren“. Daß das zu wenig Stellen seien, wird nicht gesagt; beklagt wird nur der Mangel an „wissenschaftlichen Mitarbeitern“.

Die Mühlen der Strafgerichtsbarkeit mahlen schneller als die der Ziviljustiz. „Die Strafsenate“, so heißt es in dem Bericht, „die mit Revisionen des allgemeinen Strafrechts – außerhalb des Staatsschutzrechts – befaßt sind, haben den Geschäftsanfall in angemessener Zeit zu bewältigen vermocht.“ Die Statistik liefert den Beweis für diese Behauptung: Bei Jahresbeginn waren 208 Revisionen anhängig; während des Jahres gingen 2383 Revisionen ein, erledigt wurden 2402, also brauchten nur 189 – weniger als ein Monatspensum – übertragen zu werden.