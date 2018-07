Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), die in dieser Woche getrennt in West Berlin und Fürstenwalde tagt, hielt trotz der vorangegangenen Pressionen aus Ostberlin an der Einheit entschlossen fest. Ungeachtet der kommunistischen Propaganda, die den hannoverschen Landesbischof Hanns Lilje seit etlichen Jahren als NATO hörig verdächtigt, wurde er für die Neuwahl des Ratsvorsitzenden nominiert. Präses Scharf, der Bischof von Berlin Brandenburg, verzichtete daraufhin auf seine Wiederwahl, weil er nicht gegen Lilje kandidieren wollte.

Die Synodalen verabschiedeten zuvor ein Kirchengesetz, das den Kirchen beiderseits des Eisernen Vorhangs künftige größere Freiheit für eigene Entscheidungen geben wird. In den Diskussionen ging es vor allem um die Frage, wie die Einheit der Kirche auch in Zukunft trotz der politischen Teilung Deutschlands aufrechterhalten werden könne. Aufsehen erregten die Ausführungen des pommerschen Bischofs Friedrich Wilhelm Krummacher, der als Sprecher des Rates der EKD in der DDR amtiert: "Man hat uns vorgehalten, wir hielten an der Einheit und Gemeinschaft der Evangelischen Kirche in Deutschland im Grunde nur aus politischen oder nationalen Gründen fest. Ich möchte dem nachdrücklich widersprechen Ich stelle au diesem Punkte fest, daß der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland bereits am 12. Oktober 1949, also fünf Tage nach Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, von den beiden deutschen Regierungen gesprochen h a t Damit erweist sich das Reden von einer Nichtanerkennung der Deutschen Demokratischen Republik auf dem kirchlichen Gebiet ganz schlicht als eine historisch mchtzutreffende Legende.

Man hat uns vorgehalten, daß wir nur aus überholten geschichtlichen Gründen an dieser Gemeinschaft festhielten.

Verpflichtender ist im Zeitalter der Ökumene etwas anderes: Wir würden als Kirche der Reformation an unserer ökumenischen Verantwortung schuldig werden, wenn wir auf die Gemeinschaft, auch auf die institutionelle und sichtbare Gemeinschaft der Evangelischen Kirche in Deutschland lediglich aus säkularen und tagespolitischen Gründen verzichten würden Darum ist es heute nicht mehr eine pragmatische Frage, sondern eine Frage des Glaubensgehorsams, ob wir an der Einheit und Gemeinschaft der Evangelischen Kirche in Deutschland festhalten oder nicht.

Von maßgebender politischer Seite ist öffentlich mehrmals erklärt worden, die institutionelle Gemeinschaft einer Evangelischen Kirche in Deutschland bestehe bereits nicht mehr. Zur Begründung hat man angeführt, daß aus politisch moralischen Gründen die Kirchen und die Christen in der Deutschen Demokratischen Republik nicht mehr in einem Atemzug mit den Kirchen und den Christen in der Bundesrepublik Deutschland genannt werden können. Darauf erwidern wir: Es geht um die alleinige Bindung einer freien Kirche an den Einen Herrn, der in jedem Atemzug auch der Herr unserer Brüder ist, mögen sie politisch oder gesellschaftlich anders leben und denken als wir "