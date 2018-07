Die 1950 von Friedrich Märker, dem Präsidenten des Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller, begründete „Stiftung zur Förderung des Schrifttums e. V. in München hat ihre diesjährigen Preise – wiederum einen für ein Roman- und einen für ein essayistisches Werk –, beide mit 5000 DM dotiert, an Wolf gang Koeppen und an den langjährigen ZEIT-Redakteur und -Mitarbeiter Walter Abendroth verliehen. D. Z.