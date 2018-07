Inhalt Seite 1 — Kurze Rede mit langem Sinn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein jetzt in den USA vorgestelltes neuartiges Tonbandgerät, mit dessen Hilfe die menschliche Sprache in doppelter Geschwindigkeit wiedergegeben werden kann, ohne in der Tonhöhe oder Verständlichkeit verändert zu werden, wird sich nach Ansicht amerikanischer Wissenschaftler zu einem äußerst wertvollen Hilfsmittel in vielen Anwendungsbereichen entwickeln können. Man hofft es unter anderem zum besseren und schnelleren Lernen, zur Therapie bei bestimmten Krankheiten, ja vielleicht eines Tages zur Verständigung mit Tieren verwenden zu können.

Das Tonbandgerät, Sprachkompressor oder Sprachverdichter genannt, bestand seine erste öffentliche Prüfung auf einer Tagung der Forscher des Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ein Lied aus dem Musical „My Fair Lady“ lief mit doppelter Geschwindigkeit ab – die Tonhöhe war davon unbeeinflußt, deutlich der Text zu verstehen. Anschließend wurden einzelne Passagen eines Vortrages nacheinander beschleunigt und verzögert; man hatte den Eindruck, als hätte sich der Vortragende einmal beim Sprechen beeilt und beim zweitenmal besonders langsam und eindringlich geredet. Tonhöhe und Klang der Stimme blieben unverändert.

Als Mittel zum schnelleren und besseren Lernen befindet sich der Sprachkompressor bereits in der praktischen Erprobung. Dr. Robert D. Gates, der Leiter einer Forschungsgruppe für Ausbildungs- und Erziehungsprobleme bei der Philco-Ford Corporation, berichtete der Konferenz, daß zum Beispiel ein Student in einer vorgegebenen Zeit jetzt das doppelte Pensum hören und auch verarbeiten könne. Nach seinen Untersuchungsergebnissen prägen sich die in beschleunigter Sprache dargebotenen Fakten sogar wesentlich besser ein.

Mit dem Sprachkompressor können aber auch Nachrichten, statistisches Material, Börseninstruktionen und andere Mitteilungen in erheblich verkürzter Zeit abgehört und verwertet werden. Die beträchtliche Zeitersparnis wird vor allemfür Geschäftsleute von Interesse sein.

Eine eigenartige Begleiterscheinung der Sprachverdichtung: Der Zuhörer spricht nach kurzer Zeit selbst schneller, und auch seine Gedanken und Handlungen werden beschleunigt. Umgekehrt hat man festgestellt, daß Sprachverlangsamung durch das Tonbandgerät ein erhebliches Absinken der Sprechgeschwindigkeit bei Versuchspersonen zur Folge hatte. Begleitet war diese Verlangsamung von einer deutlich hießbaren Verzögerung des Gesamtstoffwechsels. Nach Ansicht von Dr. Gates bietet sich hier ein Mittel an, die beruhigende Wirkung des Gerätes bei der Behandlung herzkranker Menschen auszunutzen. Für die Therapie bei Gemütskranken könnte umgekehrt ein beschleunigtes Ansprechen nützlich sein. Die Kranken erschweren eine sinnvolle Behandlung oft schon dadurch, daß sie die Erörterung bestimmter Situationen verhindern und nicht weiter ansprechbar sind. Gelingt es nun, mit Hilfe des schnelleren Sprechablaufes bei sonst völlig normaler Modulation ihre Reaktionszeit zu „überspielen“, so würde der Weg zur Behandlung frei.

Die amerikanische Marine, kämpft seit langem mit einem Problem, das durch die Anwendung des Sprachkompressors gelöst werden wird: Tiefseetaucher, die in einer Hochdruckatmosphäre aus Sauerstoff und Helium leben, spüren den „Donald-Duck-Effekt“. In dem Gasgemisch nämlich klingt ihre Sprache unnatürlich hoch und gequetscht, häufig wird sie dadurch unverständlich. Mit dem Sprachkompressor, durch den unabhän-’ gig voneinander Tonhöhe und Sprechgeschwindigkeit variiert werden können, läßt sich diese Schwierigkeit leicht beheben.

Ein weiteres Phänomen ergab sich bei der Untersuchung von Tierhäuten. Dr. Gates zeigte, daß die normale Sprechgeschwindigkeit des Menschen weniger leistungsfähig ist als die vieler Tiere. Vögel und Delphine übermitteln in gleichen Zeitabschnitten mehr Informationen als der Mensch. Dr. Gates: „Wir fahren sprachlich sozusagen immer im ersten Gang.“