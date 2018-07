Von Zweistein

„Hier sind drei „Kästen“, sagt der Lehrer. „In einem befinden sich zwei weiße Kugeln, im anderen eine weiße und eine schwarze Kugel und in dem dritten Kasten zwei schwarze Kugeln. Ihr seht zwar, daß die Kästen entsprechend beschildert sind – auf dem einen Schild steht WW, auf dem anderen WS und auf dem dritten SS. Aber darauf könnt ihr euch nicht verlassen, denn jemand hat die Schilder so vertauscht, daß sie nicht mehr den Inhalt der einzelnen Kästen angeben. Man darf so lange nacheinander jeweils eine Kugel aus einem der Kästen nehmen (ohne hineinzuschauen natürlich), bis man eindeutig festgestellt hat, welche Kästen welche der drei Kugelpaare enthalten. Wie viele Kugeln muß man mindestens herausnehmen, um dieses Ziel zu erreichen?“ (Auflösung in der nächsten Ausgabe.)

*

Lösung der letzten Logelei: Man darf von der Voraussetzung ausgehen, daß die Straße, auf der der Reisende zu dem Platz gelangt ist, bestimmt nicht nach Knusi-City führt. Fragt er nun den Eingeborenen, indem er auf alle Wege die von dem Platz ausgehen, zeigt: „Welche dieser Wege führen nicht in die Stadt?“ dann entlarvt sich der Lügner dadurch, daß er den Herkunftsweg des Reisenden nicht benennt, während ein Wahrheitsliebender Knusinaer just diesen Weg miterwähnt. Mithin weiß der Reisende, mit welchem Eingeborenen-Typ er es zu tun hat und kann sich entsprechend nach dessen Antwort richten, also seine Wanderung auf einem der Wege fortsetzen, auf die der Lügner gewiesen beziehungsweise der Wahrheitsliebende nicht gewiesen hat.