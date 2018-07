Bald schon werden in einigen Ställen Kühe stehen, die Milch ohne Mutterschaft geben. Einige wohldosierte Hormonspritzen sollen die jungfräulichen Tiere in ertragreiche Milchlieferanten verwandeln. „Wir wissen jetzt, daß wir die Milchproduktion anregen können, und wir wissen auch, daß wir die Euter wachsen lassen können. Wir sind uns nur noch nicht sicher, wieviel Milch wir von diesen Tieren bekommen können.“ Das erklärte – laut Science Journal (Februar 1967) – der amerikanische Physiologe Dr. Joseph Meites, der mit dem Milch-Forscher Dr. Allen Tucker an der Michigan State University seit Jahrzehnten daran arbeitet, aus Kühen, die noch nicht gekalbt haben, leistungsfähige Milchproduzenten zu machen.

Dem gleichen Ziel widmen sich, wie die beiden Wissenschaftler erläuterten, Forscher überall in der Welt, nur daß bisher die anfallende Milchmenge nicht der Rede wert war. Meites und Tucker sind überzeugt, nun das „fehlende Glied“ in der Kette, von der eine reichliche Milcherzeugung abhängt, gefunden zu haben. Ineinem Hormon der Nebennierenrinde entdeckten sie den geeigneten „Zündstoff“, der bei den jungfräulichen Kühen Stillfähigkeit und Milchabsonderung einzuleiten vermag. Das Wachstum des Euters zur gewünschten Form und Größe beeinflussen sie mit zwei in bestimmter Weise kombinierten und dosierten Eierstock-Hormonen, Progesteron und Oestrogen.

Selbst wenn das Verfahren nicht den erhofften Erfolg bringt, Milch in wirtschaftlich sinnvoller Menge zu liefern, behielte es für die Viehzucht eine Bedeutung. Viele unfruchtbare Tiere, das zeigten frühere Versuche an der Michigan State University, konnten fortpflanzungsfähig gemacht werden, indem zunächst ihre Stillfähigkeit künstlich mit Hormonspritzen angeregt wurde. -rich