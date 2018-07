Von Joshua Lederberg

Von jeher strebt die Menschheit danach, die Entfaltungsmöglichkeiten unserer Spezies zu verbessern, und es liegt nahe zu fordern, daß wir diese Aufgabe nach den Methoden der etablierten Wissenschaften zu lösen versuchen. Doch hierbei stellen sich uns zahllose Schwierigkeiten in den Weg – zu viele, als daß ich sie alle aufzählen könnte. Bevor wir etwa nach Möglichkeiten forschen, das Verhalten eines jungen Menschen so zu beeinflussen, daß sich seine Anlagen optimal entfalten können, müssen wir zunächst seine normalen Verhaltensweisen. studieren. Dazu brauchten wir objektive Verhaltensmaße, aufschlußreiche und verläßliche Daten aus der Vorgeschichte der von uns beobachteten Menschen, und wir müßten dafür sorgen, daß ihr gegenwärtiges und zukünftiges Verhalten nicht durch das Verfahren unserer Beobachtung beeinflußt wird.

Die Stärke der wissenschaftlichen Methode aber liegt im Experiment Hier freilich sind uns von unserem Gewissen und der öffentlichen Meinung sehr enge Grenzen gezogen. Wir dürfen zum Beispiel nicht Experimente durchfuhren, die das Leben eines Kindes in eine Bahn lenken, die allzu weit von den Traditionen seiner Gruppe abweicht. So bleibt uns als aufschlußreichste Erkenntnisquelle praktisch nur die Beobachtung der kindlichen Entwicklung.

Wie wenig wir gegenwärtig noch davon Gebrauch machen, geht aus der unlängst veröffentlichten Feststellung einer führenden kinderpsychologischen Fachzeitschrift hervor: Seit ihrem Bestehen sind darin fast 200 Untersuchungen über Verhaltensweisen von Neugeborenen und Kindern über drei Jahre erschienen, hingegen nicht eine Arbeit, die sich mit den Ein- bis Dreijährigen beschäftigte, mit dem wichtigen Lebensabschnitt, in dem sich der kritische Übergang zum verständigen und mitteilungsfähigen Menschen vollzieht. Tatsächlich erziehen wir unsere Kinder in dieser entscheidenden Phase auch heute noch nach Regeln, die auf Ammenmärchen und Hörensagen basieren.

Für die experimentellen Untersuchungen stehen praktisch nur die außergewöhnlichen Fälle zur Verfügung: Waisen und Strafgefangene. Immerhin sollte die Wissenschaft dieses dürftige Erfahrungsmaterial mit großer Sorgfalt nutzen.

Das hat Dr. Harold M. Skeels getan. In einer Publikation der Society for Research in Child Development berichtet er über seine retrospektiv experimentelle Auswertung von Daten, die dreißigjährige Lebensläufe von insgesamt 26 Menschen widerspiegeln.

Skeels betrachtet die Schicksale zweier Gruppen, einer „experimentellen“ und einer „Kontrast“-Gruppe, jede bestehend aus zehn Mädchen und drei Jungen, die – zu verschiedenen Zeiten – alle in einem bestimmten Waisenhaus im US-Staat Iowa untergebracht waren. Dort wurden zwar die minimalen physischen Bedürfnisse der Kinder befriedigt, aber das war auch alles. Für mehr fehlte es an Geld und Mitarbeitern in dieser Institution, die man treffender ein Warenlager hätte nennen können.