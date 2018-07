Das Harburger Schloß – ein Haufen Steine, der zusammenzufallen droht

Hamburg

Wollen Sie es kaufen? fragt ein Arbeiter, den ich vor einem Lagerhaus in Harburgs Hafen- und Industrieviertel nach dem Weg zum Schloß frage. Das Schloß in Hamburgs Vorort an der Süderelbe ist seit einigen Tagen Gegenstand allgemeinen Interesses. Es liegt nur eine Minute vom Lagerhaus entfernt, am alten Festungsgraben, hinter Eisenbahnschranken und einer Brücke, versteckt zwischen Industriebetrieben, Werkstätten und hinter einem großen grauen Kasten, in dem Wohnungen sind. Man sucht eine Weile, auch wenn man schon nahe daran ist.

Für die Umgebung und den Zustand des immer noch so genannten Schlosses paßt das Modewort von der Verfremdung. Der Reiz des Bauwerks, dessen Portal durch eine senkrechte Latte gesperrt ist – „Seiteneingang benutzen“ – sind seine Stilunreinheit, sein sichtbarer Verfall, die sich als Summe aller geschichtlichen Einflüsse darstellen, die es geformt haben, seitdem der Renaissancepalast des Braunschweiger Herzogs, Otto II., im Jahre 1813 abbrannte.

Was jetzt zu sehen ist, erinnert an stimmungsvolle Überbleibsel einstiger Pracht. Es wird von Leuten geliebt, die des ewig Geschmackvollen, uniform Modernen überdrüssig sind, und die den Reiz des Morbiden, wie er von ungelenkt aufeinandergewachsenen Weiter-, Um- und Ausbauten nebst nachfolgendem Verfall ausgeht, mögen. Und das scheinen in unseren Tagen die jüngeren Leute zu sein.

Ein Cellist und ein Pfarrer

Sie sind denn auch in der Überzahl unter den 150 Mitgliedern des Harburger Schloß Vereins, der sich für die Rettung des Hauses stark macht. Einer ihrer Wortführer ist ein Pastor von Hamburgs Haupt- und Universitätskirche St. Katharinen, der mit Frau und vier Kindern mehrere, fast saalgroße Räume im ersten Stock zu wohnlichen Zimmern gemacht hat. Außer der Pastorenfamilie hängen mit ganzem Herzen die anderen Bewohner am Schloß: ein Cellist der Staatsoper und ein Ingenieur. Sie verteidigen – „aus idealistischem Fanatismus oder fanatischem Idealismus“, wie der Harburger Baudirektor Neuling sagt, das Haus, in das sie vor dreizehn Jahren als Flüchtlinge eingezogen waren, wie eine Festung.