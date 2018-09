Während der Papst in der jüngsten Enzyklika zum weltweiten Kampf gegen Hunger, Armut und Elend aufruft und die Verpflichtung der reichen Nationen betont, den Entwicklungsländern zu helfen, fällt dem Bund der Steuerzahler nichts Besseres ein, als der Bundesregierung den Vorschlag zu machen, die staatlichen Hilfeleistungen abzubauen. Man muß es wohl als eine Art Primitivliberalismus bezeichnen, wenn behauptet wird, Entwicklungshilfe sei Sache der Privatwirtschaft.

Es heißt einfach die Industrie überfordern, wenn man ihr zumutet, neben dem Bau von Fabriken nun auch noch bei der Einrichtung von Schulen, Straßen, Krankenhäusern und allen anderen Grundlagen für die Entwicklung einer modernen Wirtschaft mitzuhelfen. Einfach unwahr sind die Behauptungen des Steuerzahlerbundes, daß ein großer Teil der Entwicklungshilfe schon heute als verloren betrachtet werden müßte.

In einem Staat, in dem die verschiedensten Interessengruppen sich ständig bemühen, auf dem Umweg über die Parlamente den Steuerzahler zu ihrem Dukatenesel zu machen, hat der Steuerzahlerbund als Gegengewicht durchaus seine Aufgabe. Aber man kann ihm nur raten: Schuster, bleib bei deinem Leisten. Es ist jedenfalls unerträglich, wenn er sich ständig in politische Entscheidungen einmischt, die nun wirklich nicht zu seinem Zuständigkeitsbereich gehören. mj