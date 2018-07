vor etlichen Jahren gab die Bayerische Hypotheken-und Wechsel-Bank eine Schritt unter dem Titel „Verborgene Schätze“ heraus. Sie sollte für die damals schon „verkannten“ Eisen- und Stahlaktien werben, deren Kurse zu jener Zeit noch doppelt und dreifach so hoch waren wie heute. Der rührigen Münchener Bank ist es nicht gelungen, den Kursverfall der Montane zu bremsen, im Gegenteil, sie mußte viel Spott über sich ergehen lassen, als man an der Börse ihrem Büchlein den Titel „Verbogene Schätze“ gab.

Heute, da die Lage in der deutschen Eisen- und Stahlindustrie tatsächlich alles andere als rosig ist, braucht niemand für ihre Aktien mehr Reklame zu machen. Sie sind in diesem Jahr zum Börsenschlager geworden. Seit Jahresbeginn haben sich ihre Kurse um etwa 25 Prozent verbessert; in den letzten Tagen erreichten einige Stahlaktien neue Jahreshöchstkurse. Und es scheint, daß damit der Anstieg noch keineswegs beendet ist.

In den Vorstandsbüros der großen Stahlkonzerne ist man von dieser unverhofften Hausse überrascht worden. Die gegenwärtige Geschäftslage rechtfertigt den Börsenumschwung keinesfalls, so wird behauptet. „Denen an Rhein und Ruhr ist durch die Kohlenhalden der Blick in die Zukunft versperrt kontern die vornehmlich außerhalb des Reviers sitzenden Montankäufer, die zuversichtlich in diesem Jahr mit einem Stopp des Ertragsverfalls in der Stahlindustrie und mit einer langsamen Besserung rechnen.

Die Börsenspekulation verspricht sich einiges von den Verkaufskontoren, die sie allerdings in erster Linie als Vorstufe überfälliger Konzernkonzentration ansieht und weniger als ein Instrument zur Erzielung auskömmlicher Preise. An der Börse stört man sich keineswegs an den regelmäßigen Dementis auf die kreisenden Gerüchte über Unternehmenszusammenschlüsse. „Die Zeit arbeitet für die Schaffung wirklich konkurrenzfähiger Unternehmenseinheiten“, so werden alle Einwände abgetan. Im Hintergrund steht die Hoffnung, bei Fusionen günstige Abfindungs- oder Umtauschangebote zu erhalten.

In den letzten Tagen sind die Aktien der Rheinischen Stahlwerke immer weiter in den Vordergrund gerückt. Man will es schon genau wissen: Die Dividende wird „nur“ von 10 auf 7 Prozent gesenkt werden. Von der Verwaltung wird zu solchen optimistischen Voraussagen geschwiegen. Immerhin, sieben Prozent wären ein Wort. Schließlich ist bei Rheinstahl in den zurückliegenden Monaten nicht alles günstig gelaufen. Unter dem Druck der Verhältnisse hat aber eine Konzernbereinigung eingesetzt, die zur Zuversicht berechtigt. Das wird jetzt an der Börse honoriert.

Großer Beliebtheit erfreuen sich vor allem jene Montan-Aktien, die unter pari notieren. Klöckner haben sich jetzt gerade über die 100-Prozent-Grenze hinweggequält. Das Unternehmen schüttete zuletzt 6 Prozent aus, für das laufende, am 30. Juni endende Geschäftsjahr werden es sicherlich nicht weniger sein, so hofft man unverblümt. Und wenn der Abschluß im November veröffentlicht werden wird, so spekulieren die Klöckner-Aktien-Käufer, dann wird der Vorstand bereits die vollzogene Wende auf dem Stahlmarkt konstatieren müssen. – Das mag falsch oder richtig sein, für die Kursentwicklung ist entscheidend, daß möglichst viele Leute diesen ohne Zweifel recht gewagten Optimismus teilen. Er hat schon so weite Kreise gezogen, daß einige Bankkunden, die es gewohnt sind, spekulative Risiken auf sich zu nehmen, die bei den festverzinslichen Wertpapieren aufgelaufenen Kursgewinne realisieren und in Montan-Aktien umsteigen.

Die eigentlichen Standardaktien der deutschen Börse, die Chemie-, Elektro- und Bankenpapiere, gelten in spekulativ eingestellten Anlegerkreisen als „uninteressant“. Die Unternehmen der Großchemie haben nach den letzten Kapitalerhöhungen, die zu einer Übersättigung ihres Marktes führten, an Schwung verloren. Etwas besser ist die Situation bei den Elektrowerten. Die Siemens-Kapitalerhöhung vom vergangenen Jahr wirkt kaum noch auf die Kursentwicklung ein. Man weiß, daß das Geschäftsjahr 1966/67 einen weiteren Ertragsrückschlag bringen wird, danach rechnet man aber mit einem Wiederanstieg der Gewinne. AEG-Aktien gelten im Zusammenhang mit der Einführung des Farbfernsehens als aussichtsreich. Ob hier die gehegten Hoffnungen gerechtfertigt sind, wird die Öffentlichkeit Ende April erfahren, wenn die Bilanz für 1966 präsentiert werden wird. Die Kurse der Großbankaktien stagnieren. Ehe man sich an sie wieder herantraut, will man wissen, wie sich die Freigabe der Habenzinsen auf die Ertragslage der großen Institute auswirkt.

K. W.