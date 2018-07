In diesen Tagen wird, nach den üblichen Probefahrten, die „Sam Rayburn“ in Dienst gestellt. Damit ist das teuerste (6,8 Milliarden Mark) Flottenbauprogramm erfüllt, das es je gegeben hat. Die „Sam Rayburn“ ist das 41. und vorerst letzte kernkraftgetriebene Raketen-Unterseeschiff der Amerikaner.

Der Tirpitz unserer Zeit heißt Hyman G. Rickover, Vizeadmiral. Ihm hat der Westen die beste, weil praktisch unangreifbare Abschreckungsmacht zu verdanken: die Unterseeschiffe (deren Maße das übliche Wort „U-Boot“ verbieten), die ihre Polaris-Wasserstoffbomben-Projektile weit in den eurasiatischen Kontinent feuern könnten.

Die 41 Nuklear-Raketenträger und die anderen Unterseeschiffe mit Reaktorantrieb – Jagd- und Spezialschiffe – bilden den Kern der modernen Flotte. Für Großbritannien und Frankreich gehört es zu den Prestigefragen, im Kielwasser dieser amerikanischen Flotte zu kreuzen. Die Namen sind Indiz für den Rang: Briten und Franzosen nennen ihre Atom-Unterseeschiffe („Dreadnought“ oder „Redoutable“), wie einst ihre berühmten Linienschiffe hießen. Die marinestrategische Zukunft liegt nicht mehr auf, sondern unter dem Wasser.

Die Amerikaner haben sich diese Zukunft so schnell wie leise gesichert. Nur Fachleute haben, zum Beispiel, am 22. Juni 1963 registriert, daß an diesem einen Tag gleich vier Unterseeschiffe von Stapel liefen; oder daß für die „Casimir Pulaski“ nur eine Bauzeit von neunzehn Monaten und zwei Tagen benötigt wurde. Obgleich das Sternenbanner auf den nukleargetriebenen Unterseeschiffen vor den Wochenschaukameras gesetzt wurde, ist die Polaris-Flotte doch hinter den Kulissen der Tagespolitik entstanden. Hyman G. Rickover hat sie gleichsam aus den Helligen der Werften gestampft; ein Plan ist, was selten genug geschieht, genau erfüllt worden.

Die „Sam Rayburn“, die mit geheimgehaltener Geschwindigkeit in geheimgehaltene Tiefen taucht, ist, so gesehen, das Ausrufezeichen hinter einer der wenigen wahrhaftigen Positionen der Stärke, die in der Weltpolitik noch gelten.

rst.