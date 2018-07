Inhalt Seite 1 — Unter einem Hut Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walther Weber

Die Konkurrenz in der Flugtouristik zwingt zur Konzentration. Kaum fünf Monate sind vergangen, seit sich die beiden großen deutschen Reiseveranstalter Touropa und Scharnow zusammengeschlossen haben. Vor allem, um der Konkurrenz in der Flugtouristik durch die Versandhäuser besser gewachsen zu sein, vereinbarten sie im Spätherbst vergangenen Jahres eine wechselseitige finanzielle Beteiligung. Nunmehr ist offiziell verkündet worden, daß sich auch das drittgrößte Touristikunternehmen, Hummel in Hannover, der Partnerschaft angeschlossen hat. Vergessen ist, daß Hummel und Scharnow sich einmal böse getrennt hatten.

Die Geschäftsführung aller drei Unternehmen erörtert sorgsam die Einzelheiten des engen Zusammengehens. Schließlich ist es kein einfaches Unterfangen, Partner wie Scharnow und Touropa einerseits und Hummel andererseits unter einen Hut zu bringen. Während Touropa und Scharnow sich am Umsatz gemessen im vergangenen Jahr etwa die Waage hielten (Umsatz 1966: Touropa 170, Scharnow 150 Millionen Mark), ist Hummel mit einem Umsatz von rund 70 Millionen Mark nicht halb so groß. Während bei Scharnow im vergangenen Jahr rund 90 000 Flugtouristen buchten, bei Touropa 78 000, waren es bei Hummel 35 000.

Es bleibt abzuwarten, welche Form der Kooperation gefunden wird und was als Eigenständigkeit für den einzelnen erhalten bleibt. Das wird nicht zuletzt von dem Gewicht abhängen, zu dem die Vor- und Nachteile des Zusammengehens für die einzelnen gewogen werden.

Einerseits soll der komplizierte Dienstleistungsapparat für 820 000 verkaufte Reisen der Touropa-Scharnow-Gruppe (Touropa 420 000, Scharnow 400 000) mit den 182 000 Reisebuchungen von Hummel kostensparend verzahnt werden. Andererseits soll die Eigenständigkeit der Unternehmen und der Good will der Firmennamen, die nicht zuletzt durch intensive Werbung groß geworden sind, weitgehend erhalten bleiben. Allein Scharnow verfügte im vergangenen Jahr über einen Werbeetat von 5,7 Millionen Mark.

Der Kunde soll spüren, daß er sich einem leistungsfähigen großen Reiseunternehmen anvertraut. Er darf jedoch nicht den Eindruck gewinnen, nun nur noch einer unter einer Million Reisenden der Touropa-Scharnow-Hummel-Gruppe zu sein. Denn dann würden auch all die Argumente hinfällig, mit denen man mehr oder weniger erfolgreich versucht hat, sich vom angeblichen Massentourismus der Versandhäuser abzugrenzen.

Bei allen Vorteilen des Zusammengehens, die kostenmäßig den eigenen Betrieb betreffen und sich beim Chartern von Flugzeugen auswirken, drohen auch Nachteile. Zum Beispiel eine gewisse Schwerfälligkeit. Was bei Neckermann und Quelle im Zweifel ein Mann entscheidet, bedarf bei der Gruppe der drei künftig eine jeweilige Abstimmung. Es sei denn, man käme zu einer gemeinsamen Geschäftsführung, die bisher dementiert würde, oder einer Spezialisierung der einzelnen Unternehmen.