Inhalt Seite 1 — Von ZEIT zu ZEIT Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auf seiner Europa-Reise traf der amerikanische Vizepräsident Hubert H. Humphrey zu offiziellen Gesprä- chen mit der Bundesregierung in Bonn ein. In der Frage des Atomsperrvertrages schlug der US-Abrüstungsbeauftragte William Foster dem NATO-Rat in Paris einen Verzicht auf die Kontrolle nichtatomarer Mächte durch Amerikaner und Sowjets vor. Washington dementierte mit Nachdruck Londoner Berichte über eine angeblich drastische Reduzierung der in der Bundesrepublik stationierten US-Truppen. 49 900 Rekruten sind zur Bundeswehr eingerückt. Die Heimatschutztruppe der Bundeswehr hat im ersten Jahr ihres Bestehens 10 000 Reservisten ausgebildet.

Gegensätze

Auf dem FDP-Parteitag in Hannover trafen in der Diskussion der Deutschlandpolitik die Gegensätze zwischen der „orthodoxen“ Führungsgruppe und den „progressiven“ Jungliberalen leidenschaftlich aufeinander. Entgegen den Rücktrittsdrohungen des Regierenden Bürgermeisters von Berlin wählte die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus anstelle des von Heinrich Albertz nominierten Senatsdirektors Dietrich Spangenberg den künftigen Finanzsenator Heinz Striek zum Bürgermeister. Die Berliner Passierscheinstelle für Härtefälle konnte ihre Arbeit über den 31. März hinaus fortsetzen. In Berlin-Spandau und in Fürstenwalde-Spree versammelte sich die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Vermittlungsversuche

Die UNV-Kommission für Südarabien ist in Aden eingetroffen. UNO-Generalsekretär U Thant fand mit seiner an Washington gerichteten Empfehlung einer einseitigen Waffenruhe in Vietnam keinen Beifall. Moskau und Hanoi schlossen ein neues Kulturabkommen.

Abschied

An dem Staatsbegräbnis für den ersten Bayerischen Ministerpräsidenten und späteren Bundesfinanzminister Fritz Schäffer nahm Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger teil. Bundesschatzminister Kurt Schmücker warnte die CDU vor einer Entwicklung zur „Kiesinger-Partei“. Bei einem Meinungstest gaben 62 Prozent der Befragten dem Kabinett der Großen Koalition den Vorrang vor der Regierung Erhard.