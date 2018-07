Von Uwe Nettelbeck

Vor über fünfzig Jahren, von 1873 bis 1911, erschien die erste und letzte Gesamtausgabe der Werke Jules Vernes in deutscher Sprache, bei Hartleben in Wien: Das waren achtundneunzig Bändchen von „beispielloser Wohlfeilheit“, für „Jung und Alt“ gedacht und entsprechend übersetzt. Sie brachten dem Verlag einen stattlichen Gewinn und den Schriftsteller Jules Verne um seine ohnehin magere Chance, hierzulande mehr zu werden als ein Autor für die „reifere Jugend“. Und sie luden zu Bearbeitungen ein: Die deutschen Ausgaben der Romane Jules Vernes wurden mit den Jahren immer dünner, die Texte immer einfältiger, die Zahl der Titel schmolz zusammen. Von den ungefähr achtzig Romanen waren es am Ende noch fünf oder sechs, die stets aufs neue aufgelegt würden, nur noch für junge Leser schließlich.

Jules Verne geriet auf diese Weise zwar in eine gute Gesellschaft, aber daß ihm passierte, was Swift und Twain und Cooper passiert ist, War nicht Weniger ungerecht – wie Swift und Twain und Cooper war er ein weit besserer Schriftsteller, als seine Bearbeiter durchschimmern ließen.

Vernes Ehrenrettung beim deutschen Leser war fällig. Und sie bot sich an, als sich herausstellte, daß die Neuauflage der Originalausgaben in Frankreich zu einem glänzenden Geschäft geworden war.

Zwei Verlage griffen zu: der Zürcher Diogenes Verlag und der Verlag Bärmeier & Nikel in Frankfurt. Beide versprachen ihren Kunden eine große Edition der Verneschen Romane in neuen Übersetzungen. Der Diogenes Verlag kam zuerst auf die Idee, die Frankfurter waren schneller. Fast gleichzeitig lieferten beide Verlage die ersten Bände aus. Inzwischen sind beide Ausgaben auf sechs Bände gediehen –

Jules Verne: „Reise zum Mittelpunkt der Erde“ und „Fünf Wochen im Ballon“; „Von der Erde zum Mond“, „Reise um den Mond“ und „Ein Drama in den Lüften“; „Die Kinder des Kapitän Grant“; „20 000 Meilen unter den Meeren“ und „Eine Idee des Dr. Ox“; „Die geheimnisvolle Insel“, übersetzt und eingerichtet von Joachim Fischer und Lothar Baier; „In 80 Tagen um die Erde“ und „Auf Außenposten im Land der Pelze“, übersetzt und eingerichtet von Martin Doehlemann und Hans-Jürgen Wagener; Verlag Bärmeier & Nikel, Frankfurt; 360, 352, 392, 350, 344 und 368 S., je 10,– DM.

Jules Verne: „Von der Erde zum Mond“, aus dem Französischen von William Matheson; „Zwanzigtausend Meilen unter Meer“, aus dem Französischen von Peter Laneus; „Reise um die Erde in achtzig Tagen“; „Die Leiden eines Chinesen in China“; „Die fünfhundert Millionen der Begum“, aus dem Französischen von Erich Fivian; Diogenes Verlag, Zürich; 304, 372, 432, 416, 368 und 320 S., 10,– DM (Von der Erde zum Mond) und 12,– DM (die übrigen Bande).