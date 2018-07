Inhalt Seite 1 — Wer plant Kriege? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ekkehart Krippendorff

Uwe Nerlich (Herausgeber): Krieg und Frieden im industriellen Zeitalter – Beiträge der Sozialwissenschaft I. 480 Seiten. DM 28,–. Krieg und Frieden in der modernen Staatenwelt – Beiträge der Sozialwissenschaft II. 496 Seiten, DM 28,– (Schriftenreihe „Krieg und Frieden“, Band 6 und 7). C. Bertelsmann Verlag, Gütersloh.

Die von Uwe Nerlich edierte „Schriftenreihe Krieg und Frieden: Bei träge zu Grundproblemen der internationalen Politik’“ bedarf weder bei der „Fachwelt“ noch für die Leser einer Vorstellung. Als der Versuch, die hierzulande noch immer in den Anfangsgründen steckende Disziplin der internationalen Beziehungen durch das Vorbild der amerikanischen Theoriebildung anzuregen, steht sie einzigartig da. Die nunmehr vorliegenden Bände 6 und 7 (herausgegeben in Verbindung mit dem – bundesinoffiziellen – Forschungsinstitut der Stiftung Wissenschaft und Politik) stellen insofern einen vorläufigen Höhepunkt und Abschluß dar, als sie auf breiter Grundlage versuchen, einen Überblick über die Buch- und Aufsatzliteratur zur Theorie der internationalen Politik und sozialer wie politischer Konflikte der letzten zehn bis zwanzig Jahre zu geben. Es sind zwei zwar in sich übersichtlich gegliederte, aber zusammengenommen sowohl durch ihre Quantität erdrückende wie durch ihre zum Teil von der Sache her bedingte Widersprüchlichkeit der Aussagen verwirrende Bände.

Während der Band 6 solche „Beiträge der Sozialwissenschaft“ enthält, die man als „Grundlagenforschung“ klassifizieren könnte – also Krieg und Frieden als spezifische Ausformungen psychologischer und soziologischer Konfliktsituationen –, finden wir im Band 7 Aussagen über das internationale Staatssystem im engeren Sinne und die Funktion von Krieg und Frieden in diesem. Um es an dieser Stelle vorwegzunehmen: diese Aufteilung des Gesamtkomplexes vermag kaum zu überzeugen und trägt – nicht zuletzt angesichts der Fülle des gebotenen Materials, das allenfalls als Kompendium für den Kenner einen zweifellos großen Wert hat – wenig bei zur Ermutigung des gutwilligen Lesers. Auch die Einführung des Herausgebers ist kaum eine hilfreiche Anleitung zur Lektüre, wie das möglich und vor allem notwendig gewesen wäre.

Was finden wir heraus? Zunächst vor allem dieses: daß zumindest die Theoriebildung auf dem Gebiete der internationalen Politik außerhalb des deutschen Sprachraumes – in den Vereinigten Staaten – entschieden weiter- und höherentwickelt ist, als es uns im allgemeinen bewußt ist. Der mögliche Einwand, daß der Theoriebildung keine angemessene empfindliche Verifikation entspricht, kann von diesen beiden Bänden her kaum widerlegt werden, stimmt aber nur bedingt in der Praxis der wissenschaftlichen Forschung: mehr „Fleisch“ am theoretischen Gerippe – etwa entsprechend der Analyse der kubanischen Krise von A. und R. Wohlstetter – hätte der Auswahl gutgetan; da wird auf einmal verständlich, wozu der theoretische Aufwand sinnvoll sein kann, nämlich zum besseren Verständnis und von da aus zur besseren Kontrolle möglicher, ähnlicher Konflikte.

Wir finden auch wichtige allgemeine Aussagen über die Natur von Spannungen im internationalen System, die sich (so Quincy Wright) „erhöhen, wenn die technologischen und strategischen Distanzen zwischen Staaten rascher zusammenschrumpfen als ihre psychischen und sozialen Distanzen“.

Wir finden auch, sofern wir an weiterer Forschung interessiert sind, die Aussage (wieder bei Quincy Wright), daß die „weitere Entwicklung einer quantitativen Wissenschaft der internationalen Beziehungen eine Bedingung für die wirksame Institutionalisierung des Weltfriedens und der Weltsicherheit ist“. Also: durch die Lieferung meßbarer oder quantitativ gemessener Größen – Sozialprodukte, Bevölkerungsdruck, Häufigkeit von Wertsymbolen in nationalen Sprachen, Nachrichtenfluß – trägt die Wissenschaft auch bei geringerem als dem naturwissenschaftlichen Genauigkeitsgrad dazu bei, Politik regulierbar und damit potentiell friedlicher zu gestalten – wobei die Wissenschaft sich davor hüten muß, mit dem konkreten Wissen der kurzfristig handelnden Praktiker der Außenpolitik konkurrieren zu wollen.