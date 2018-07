München

Es gibt einen alten Hegemoniestreit zwischen Bayern und Baiern, zwischen pfiffig-fränkischem Schliff und altbairisch-derber Eigenart. Es gibt ihn bis heute, zum Beispiel, wenn sich der fränkische Baron Guttenberg und der oberbayerische Handwerkersohn Strauß in die Haare geraten. Es gibt ihn in der weiß-blauen Politik, seit die bairische Linie der Wittelsbacher erlosch, und schließlich unter Max-Joseph von der Linie Pfalz-Zweibrücken der Minister Monteglas regierte.

Der rücksichtslose Zentralismus des Grafen Monteglas verschmolz Franken und Altbayern, und seit damals Monteglas alle wichtigen Regierungs- und Verwaltungsposten mit Franken besetzte, sind die Ober- und Niederbayern von jener eigenartigen Befangenheit erfüllt, die sie angesichts fränkischer Tüchtigkeit bis auf den heutigen Tag empfinden.

Sie, die sich sogar mit der preußischen Überfremdung abfanden, lauern insgeheim auf Gelegenheiten, die Franken bei frischer Mißwirtschaft zu ertappen. Aber sie lauern so verbiestert und haben nur die schönen Staatsministerposten im Auge, auf denen heute die Franken sitzen, daß ihnen die schnurrigsten Schildbürgerstreiche aus der fränkischen Kommunalpolitik entgehen. Deshalb ein paar Beispiele, den Altbaiern zum Trost, den Preußen zum Ergötzen:

In Kulmbach beschlossen die Stadtväter, einen baufälligen Steg über das Flüßchen Dobrach abzureißen und statt dessen etwas Zeitgemäßes, Modernes zu errichten. Es entstand ein Gebilde von bemerkenswerter Originalität. Stadtrat Tichi nannte es „eine Art Rialto-Brücke“ und spielte damit auf die eigenartige Bogenform an, die Oberstadtbaurat Kerling ersonnen hatte, ohne freilich die Pläne dem Stadtrat vorgelegt zu haben. Erst als sich des Bauwerks kühne Kontüren aus der Landschaft sichtbar abhoben, wurde offenbar, was der städtische Baubeamte seinen Kulmbachern zugemutet hatte: eine Wölbungshöhe von 1,70 Metern, mithin eine Steigung von 32 Prozent und damit eher geeignet als Klettergerät für Kinderspielplätze, denn als nützliches Instrument, die Dobrach zu überqueren, ohne Schaden zu nehmen.

Damit sich aber Kulmbach vollends auf Schilda reimt, hier der Kostenpunkt: 25 000 Mark, zehntausend mehr, als veranschlagt, dazu noch einmal 12 000 Mark, um den Schaden zu beheben. Einstweilen freilich hat man noch keine Lösung gefunden, wie das zu bewerkstelligen wäre.

*