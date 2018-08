Waldshut/Hochrhein

In der 1242 gegründeten Stadt Waldshut fließt das Leben munter dahin. Zwischen „Oberem Tor“ und „Unterem Tor“ gibt es einen Nachtklub, eine Bar, zahlreiche Gasthäuser und Parkuhren. Leben läßt‘s sich hier in der kleinen Kreisstadt, die gleichzeitig auch Zollgrenzbezirk ist. Und daß es sich nur hier im rheinischen Waldshut leben läßt, das jedenfalls meint Zollinspektor B. Und in fast kohlhasischer Manier ficht er mit seiner Behörde einen aussichtslosen Kampf. Hier möchte er seine Zöllner-Dienste absolvieren und nicht im 60 Kilometer entfernten Lörrach.

Vor drei Jahren, 1964, erhielt Inspektor B. einen Versetzungsbescheid. Damit mußte er rechnen, denn er ist Beamter, den seine Behörde, so es ihr gefällt, von einem Platz zu einem anderen versetzen darf.

Zollinspektor B. aber weigerte sich, nach Lörrach zu ziehen. Er hatte dafür auch eine Begründung parat: „Meine Frau ist nicht einverstanden, sie will nicht umziehen. Ich bin in einem unzumutbaren Gewissenskonflikt!“ Und er fügte hinzu – doppelt hält besser –: „Ich bin magenleidend und brauche Schonkost.“ Leichte Kost aber könne ihm nur seine Ehehälfte zubereiten. Diese aber sei nicht gewillt, nach Lörrach überzusiedeln.

Der brave Beamte und getreue Ehegatte also trat seinen Dienst in Lörrach nicht an, sondern focht starrköpfig und wacker weiter, obwohl ihm seit November 1964 seine Behörde keinen Heller und Pfennig mehr zahlt.

Schließlich landeten seine klägerischen Ambitionen beim Verfassungsgericht in Mannheim. Dort nun entschieden die Richter sachlich und kühl: Ein Bundesbeamter kann ohne weiteres versetzt werden, wenn dazu ein dienstliches Bedürfnis bestehe. Mit dieser Versetzung muß sich auch die Ehefrau des Betroffenen abfinden, denn die Möglichkeit einer Versetzung gehört zu den Grundsätzen des Berufsbeamtentums.

Gerhard Stäudle