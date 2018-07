"Ich sag’ nicht Gemälde, ich sag’ Bilder" – Der Reiz der alten Sachen

Von Ben Witter

Sie schneidet sich die Haare selbst, sie trägt lange Pullover; sie saß in ihrem Leerzimmer zwei Tage auf einer Apfelsinenkiste und ging dann zu einer Auktion. Dort traf ich sie. Sie ersteigerte Bettwäsche aus einer Konkursmasse (die Auktionatorin faltete jedes Bettuch auseinander) und Geschirr (die Teller wurden einzeln gegen das Licht gehalten) sowie vier Stühle, die sie selber anmalen will, ein Küchenbüfett und zwei wenig gebrauchte Matratzen. Sie zahlte fünfundachtzig Mark und fünfzehn Prozent Kavelingsgeld.

Jetzt sah ich sie wieder. "Heute kaufe ich mir einen Jugendstil-Leuchter", sagte sie. "Die Stühle und das Küchenbuffet hatten schon ein bißchen Jugendstil." Die Auktionatorin trank Sekt, dann rief sie den Leuchter aus. Drei Händler wollten ihn haben, aber sie gingen nicht bis sechzig Mark. In der rechten Hand den Leuchter, in der linken einen Klavierschemel mit für fünf Mark mehr Jugendstil als an den Küchenstühlen und dem Küchenbüfett.

Die Auktionatorin hatte inzwischen drei Emailleeimer auf den Tisch gestellt und warb: "Keine Stelle ist abgestoßen, die Eimer stammen aus einem Nachlaß. Diese drei Eimer hielt die Verstorbene stets in Reserve. Zu den Kissenbezügen, Wolldecken und zwei Handtaschen komme ich noch." Bis an die hoch liegenden Fenster waren Schränke und Stühle gestapelt.

Abstoßender Lack

In dem anderen Auktionslokal wurden gerade Teppiche versteigert. Ich stand neben einem Mann. "Es werden, scheint mir, immer mehr Teppiche versteigert", sagte ich. Er sagte: "Die Hälfte sind Händlerteppiche. Teppiche, müssen Sie wissen, lassen sich nirgendwo so gut verkaufen wie hier – und die Leute bilden sich ein, sie hätten Geld gespart. Ich handele auch mit Teppichen."