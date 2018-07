Die Ursache des Höllenfeuers, das am 27. Januar bei der Generalprobe zum ersten Flug mit dem amerikanischen Mondschiff Apollo 1 in der Raumkapsel ausbrach, konnten die Sachverständigen nicht finden, obwohl sie zweieinhalb Monate danach fahndeten. Nur soviel ist sicher: Irgendwo im Gewirr der über 40 000 elektrischen Kabel muß sich ein Kurzschluß ereignet haben. Er entfachte in dem mit reinem Sauerstoff gefüllten, hermetisch abgeschlossenen Raum den Brand, in dem die Astronauten Grissom, White und Chaffee umkamen. Hatte eine schadhafte Isolierung zu diesem Kurzschluß geführt? Riß ein Kabel, als die Raumfahrer in ihr Schiff stiegen?

Die Untersuchungskommission konnte diese Fragen nicht beantworten. Aber sie entdeckte viel Schlamperei. In einem 3000 Seiten langen Bericht enthüllten die Weltraum-Fachleute grobe Nachlässigkeiten in der Verarbeitung von Einzelteilen und bei ihrem Einbau. Vorgeschriebene Prüfungen waren von den Abnahme-Ingenieuren nicht durchgeführt, Änderungen der Konstruktion nicht den zuständigen Prüfinstanzen gemeldet worden. Vielleicht wäre der fatale Kurzschluß schon bei den Schüttel- und Vibrationstests eingetreten. Ihn hätte man dann schnell beseitigen können, die Katastrophe in Kap Kennedy wäre verhindert worden. Aber auch diese wichtige Prüfung am flugbereiten Raumschiff wurde, obwohl vorgeschrieben, unterlassen.

Auch diese Fragen bleiben unbeantwortet: Wie konnten Ausrüstungsgegenstände, die nicht zugelassen waren, in die Kapsel gebracht werden? Warum hatte niemand dafür gesorgt, daß Feuerlösch- und Sanitätsmannschaften bereitstanden?

Die vielgerühmte „Redundanz“, die mehrfache Überprüfung aller Faktoren, das „multiple cross checking“ für die Sicherheit der Astronauten – sie haben so oft als Argument für Amerikas Rückstand in der Raumfahrtentwicklung herhalten müssen. „Mit überflüssiger Sorgfalt bereiten wir den Weg unserer Astronauten in den Weltraum vor, weil wir nichts höher schätzen als ein Menschenleben“, hatte NASA-Direktor Webb oft erklärt. Jetzt muß sich die Weltraum-Behörde Hast und Kurzsichtigkeit vorwerfen lassen. Zu eilig wurden die Gefährte für das Wettrennen zum Mond zusammengezimmert, zu wenig Sorgfalt darauf verwendet, die Innenausstattung der Raumkapseln mit unbrennbarem Material auszustatten und Notausstieg-Vorrichtungen anzubringen.

Gewiß, wenn ein Heer von Ingenieuren und Arbeitern Millionen Einzelteile, die von tausend verschiedenen Herstellern geliefert werden, zusammenbauen müssen, ist Schlamperei nicht auszuschließen. Aber mit einem Millionenaufwand haben Wissenschaftler und Techniker ein Prüfsystem entworfen, in dem sich Nachlässigkeiten verfangen sollten. Und der Bericht der Untersuchungskommission läßt deutlich werden, daß nicht dieses System versagt hat, sondern die Menschen, die es hätten anwenden sollen – dies aber nicht taten, weil die Termine drängten.

Thomas von Randow