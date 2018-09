Mit ernster Eindringlichkeit hat die Enzyklika Papst Pauls VI. die Verantwortung der Industrie- und Handelsnationen für den geistigen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt der Entwicklungsländer hervorgehoben. Fast gleichzeitig traten im „Hotel Petersberg“ bei Bonn erstmals 50 Parlamentarier aus 14 Staaten zu einer Konferenz zusammen, um neue Möglichkeiten der Entwicklungshilfe zu erschließen und bereits laufende Vorhaben zu koordinieren.

In seiner Ansprache vor den Konferenzteilnehmern erklärte der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Hans-Jürgen Wischnewski (SPD), die deutsche Entwicklungspolitik müsse neue Wege gehen, um einerseits ihre Wirksamkeit zu erhöhen, um andererseits die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden. Sein Ministerium sei dabei, alle 3000 deutschen Entwicklungsprojekte der technischen Hilfe sorgfältig zu überprüfen.

Diese Investitur ist schon deshalb erforderlich, weil der Haushalt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BWZ) im Rahmen der allgemeinen Etatkürzungen um 290 Millionen Mark zusammengestrichen wurde. Gleichwohl will man 1967 immer noch 1,6 Milliarden Mark ausgeben. Dabei dürfte dem sachverständigen Wischnewski die Formulierung eines entwicklungspolitischen Programms nicht schwerfallen, befinden sich dcch das Auswärtige Amt und das Wirtschaftsministerium – die beiden Ressorts, mit denen er am engsten zusammenarbeiten muß – ebenfalls in der Hand von Sozialdemokraten.

Von 1950 bis Ende 1966 hat die Bundesrepublik insgesamt rund 31 Milliarden Mark für Entwicklungshilfe aufgewandt. Davon wurden 42 Prozent aus privaten und 58 Prozent aus öffentlichen Mitteln bestritten. Von diesen öffentlichen Mitteln wurden mehr als 5 Milliarden Mark im Rahmen multilateraler Hilfsmaßnahmen ausgegeben. Mehr als 14 Milliarden gewährte die Bundesregierung auf Grund von bilateralen Abkommen. Davon flössen mehr als 5 Milliarden als nicht rückzahlbare Zuwendungen, mehr als 8 Milliarden Mark hingegen als Kredite ab.

760 Millionen Mark haben die Entwicklungsländer allein im vergangenen Jahr zurückgezahlt. In den folgenden Jahren werden die Rückflüsse an Zinsen und Amortisationen wahrscheinlich auf etwa eine Milliarde s:eigen und damit etwa die Hälfte der jeweils neu gewährten Entwicklungshilfe ausmachen.

72 Prozent aller deutschen Hilfsmaßnahmen ebenfalls gegenwärtig auf fünfzehn Länder, wobei der geographische Schwerpunkt eindeutig im afro-asiatischen Raum liegt. Allen 42 Prozent der deutschen Zuwendungen verteilen sich auf Indien, Pakistan und die Türkei.

Die gesamte deutsche Hilfe, die zu 80 Prozent aus zumeist auftragsgebundener Kapitalhilfe und zu 20 Prozent aus technischer Hilfe besteht, nahm 1966 nur 0,85 Prozent des Bruttosozialprodukts in Anspruch und lag damit um 0,15 Prozent unter dem von der OECD gesetzten Standard. Nach den USA, Frankreich und Großbritannien steht die Bundesrepublik mithin an vierter Stelle der westlichen Geberländer.

71 Freiwillige des Deutschen Entwicklungsdienstes (DED) sind in diesen Tagen abgereist. Damit arbeiten 1113 Helfer in 13 afrikanischen, fünf asiatischen und vier lateinamerikanischen Ländern. Bis zum Ende dieses Jahres will der DED die Zahl der Freiwilligen auf 1500 erhöhen. 1968 sollen 2000 Helfer entsandt sein.