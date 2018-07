Von Robert Jungk

Schreibt oder sagt jemand, ich sei ein „Sachbuch-Autor“, so zucke ich zusammen wie ein Angelsachse, den man als Sachsen anspricht. Gewiß, die Verwandtschaft ist nicht zu leugnen. Aber was habe ich mit A. gemein, der eben seinen neuesten Reisebericht – alle zwei Jahre ein anderes Land – veröffentlicht hat? Was mit B., dessen gehobener Volksschulkurs jetzt gerade bei der Festkörperphysik hält? Oder was gar mit C., der in diesem Herbst seine Leser mit der „humorvollen“ Wortgewandtheit des diplomierten Fremdenführers durch die Sehenswürdigkeiten der abendländischen Kultur schleift?

Ich will weder unterhalten noch popularisieren noch leichtfaßliche Nachhilfestunden geben. Aber man wirft mich mit diesen verdienenden und gelegentlich sogar verdienstvollen Schreibern in einen Topf, nur weil auf uns alle eine negative Definition paßt: Wir haben uns nicht der Darstellung fiktiver, mehr oder weniger frei erfundener Ereignisse verschrieben, sondern dem mehr oder weniger genauen Bericht über mehr oder weniger genau nachprüfbare Fakten.

Sachbuch-Autor: das ist ein so umfassender, verallgemeinernder und daher definitionsschwacher Begriff wie „Tier“ oder „Pflanze“. Her mit einem Brehm, her mit einem Linné des Sachbuch-Autors. Da gibt es Dutzende von Arten: Biographen und Tagebuchschreiber, Verfasser politischer Schriften und Historiker, Anthologiespezialisten, Kochbuchzusammensteller, Witzesammler, Theologen und (ziemlich unten auf der Stufenleiter) die bücherschreibenden Journalisten. Zu ihnen zähle ich mich, obwohl mir freundlich gesinnte Kritiker gelegentlich höhere Sprossen auf dem Hühnerhof der Literatur anbieten.

Was soll’s? Ich ziehe die frischen den goldenen Eiern und der Kühlhausware vor. Diese meine, diese unsere Zeit möchte ich denen, die meine Erzeugnisse haben wollen, anbieten, eine scheußliche Zeit, eine aufregende Zeit, eine Zeit der Angst, eine Zeit der Erwartung.

Weshalb schreibt ein so sehr am Neuen und Neuesten Interessierter Bücher? Weshalb bleibt er nicht bei der Zeitung?

Ein wenig aus Bequemlichkeit. Denn wer will schon sein Leben lang am Krankenbett der Gegenwart Wache halten, aufgescheucht in der Nacht durch plötzliche Staatskrisen, immer am Nachrichtenticker hängend, auf den Anruf der Redaktion wartend: „Schreiben Sie sofort für uns... Recherchieren Sie gleich...“