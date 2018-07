Inhalt Seite 1 — Entteufelung der Linken Seite 2 Auf einer Seite lesen

In einem Land, in dem eine ehemals stolze Partei ihre Tradition Stück um Stück verleugnet, weil sie die Vorurteile gegen „die Linke“ für unüberwindlich hält, kann man nicht umhin, das Erscheinen von

David Caute: „Die Linke in Europa“, aus dem Englischen von Harry Maor; Kindlers Universitäts Bibliothek, Kindler Verlag, München; 256 S., 97 Abb., 16,– DM

zu begrüßen, auch wenn es erhebliche Schönheitsfehler aufweist.

In vierzehn seiner sechzehn Kapitel befaßt sich Caute mit Tatsachen: historische Entwicklung von Programm und Praxis seit 1789, Revolution und Reformismus, Nationalismus und Internationalismus, Klasse und Status. Die vermittelten Erkenntnisse sind für Historiker oder Politikwissenschaftler nicht neu (wenn auch der weitgespannte zeitliche und geographische Rahmen reizvolle Vergleiche ermöglicht), und die Darstellung könnte übersichtlicher sein, aber der Zweck der mit World University Library wohl etwas zu anspruchsvoll etikettierten Reihe wird erfüllt: Es ist eine lesbare Einführung, ein weitgehend zuverlässiger Überblick für den Laien und gleichzeitig ein Essay, der zu anspruchsvoll ist, um herablassend als „populärwissenschaftlich“ deklariert zu werden.

Fast beiläufig gelingt es Caute, eine ganze Serie von bürgerlichen Schreck-, Wahn-, Zweck- und Wunschvorstellungen über Sozialismus und Revolution zu zerstören. Die Entteufelung der Linken ist um so wirksamer, als von einer Glorifizierung keine Rede sein kann; vielmehr befleißigt sich der Autor einer kritischen und zuweilen kritteligen Zurückhaltung gegenüber seinem Stoff, die es schwer macht, seinen eigenen politischen Standort zu bestimmen.

Soweit also ein nützliches und erfreuliches Buch – wenn man von den beiden Anfangskapiteln absieht. Diese sind gänzlich überflüssig und ausgemacht ärgerlich, selbst wenn man sich mit der feinen Selbstironie des Autors trösten kann, der das erste sehr treffend „Fehlschlüsse und Unklarheiten“ überschreibt. Hier bemüht sich Caute um eine Definition der „Linken“. Das ist verständlich, denn während der Begriff einen klangvollen Titel abgibt, erscheint seine Brauchbarkeit zur sinnvollen Abgrenzung des Themas sehr zweifelhaft. Aber das Ergebnis ist so kläglich und der Weg dorthin eine so peinliche Übung in Konfusion und Unlogik, daß er seiner Reputation und dem Leser mit dem Verzicht auf derlei intellektuelle Gymnastik einen Dienst erwiesen hätte.

Zunächst weist Caute ein Dutzend zur Abgrenzung eines so vagen Begriffes durchaus brauchbarer Kriterien als unzulänglich zurück. „Nationalismus, Vernunft“ komme nicht in Frage, weil die Linke kein Monopol darauf habe; zum Beweis müssen ausgerechnet Chateaubriand, Caudel und Dostojewskij herhalten. „Rassenvorurteilslosigkeit“ auch nicht, weil es unter Labour-Wählern Antisemiten gebe. So geht es seitenlang weiter, bis er schließlich seine eigene Definition anbietet: „Die Linke selbst, historisch und begrifflich betrachtet, ist ein Absolutum, das auf der Minimalforderung einer Wahlstimme für jeden Menschen beruht.“ Da kaum eine politische Vokabel relativer sein kann, ist die Behauptung des „Absolutums“ schlichter Unfug, und die Aussage, wie Caute selbst im Hauptteil seines Buchs illustriert, ebenso anfechtbar wie denkbar dürftig. Ganz kann ihm das nicht entgangen, sein, denn nun folgen fünfzehn Seiten, auf denen er seine Definition wieder relativiert, um der „Dynamik“ der Linken und der Ausweitung ihrer Forderungen von der inhaltsleeren Volkssouveränität auf wirtschaftliches Gebiet Rechnung zu tragen.