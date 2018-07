Inhalt Seite 1 — Ernst Buchholz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Er war, Ernst Buchholz, ein unbequemer Mann. Dieser Satz, an einem sonnigen Apriltag über ein Grab gerufen, bliebe Klischee, fügte man nicht sogleich hinzu: unbequem war er auch sich selber.

Der Hamburger Generalstaatsanwalt, der es verstand und der es liebte, sich in müheloser Eloquenz mitzuteilen, mußte – bemerkbar nur in seltenen Augenblicken undistanzierter Vertrautheit – der eigenen Spannungen und Widersprüche Herr werden. Die klaren, häufig kühlen Augen dieses Juristen – nach Innen blickten sie voll Leidenschaft.

Für ihn, der fast zehn Jahre lang oberster Ankläger des Stadtstaates Hamburg war, erschien das Leben nicht allein durch Paragraphen geregelt. Und doch galt das Gesetz, das Menschen sich gaben, der Amtsperson Buchholz als verbindliche Norm. Wieviel ist theoretisiert worden über den Konflikt von Ordnung und Freiheit. Ernst Buchholz hat diesen Konflikt denkend gelebt. Und deshalb war er als Ankläger dem Angeklagten immer so nahe.

Der Jurist wußte seine Einsicht in nüchterne Sprache umzugießen, so etwa bei der Einführung als Generalstaatsanwalt: „Ein Nobile Officium ist es, die Rechtsgarantien zugunsten des Staatsbürgers, zugunsten des Beschuldigten, zugunsten des Angeklagten stets zu beachten, und zwar aus Überzeugung zu beachten und nicht mit taktischen Winkelzügen zu umgehen – selbst dann, wenn sie im Einzelfall eine noch so berechtigte Strafverfolgung erschweren oder ganz unmöglich machen sollte.“

Ernst Buchholz hat der Rechtsentwicklung in der Bundesrepublik den Stempel seiner Liberalität aufgedrückt. In die Erinnerung gerufen sei, daß er in seinem berühmten Plädoyer für Jean Genets Notre Dame des Fleurs jenen „Normalmenschen“ tötete, der durch die Geschichte der deutschen Justiz spukt: „Das Buch verstößt gegen das Sittlichkeitsgefühl des durchschnittlichen Normalmenschen ... aber erregt bei der kunstinteressierten, um das Verständnis moderner Kunst bemühten Leserschaft keinen Anstoß. Ich beantrage, den Antrag der Staatsanwaltschaft abzulehnen.“ Sprach der Generalstaatsanwalt.

In die Erinnerung gerufen sei auch dies: daß er im Prozeß gegen Eva Mariotti von der Pressetribüne aus und ohne Robe (beides wurde ihm von Fachkollegen arg angekreidet) für das Recht der Angeklagten eintrat, zu schweigen. Ein Staatsanwalt hatte zuvor in der Verhandlung unterstellt, das Nicht-reden-Wollen der Mariotti lasse auf ihre Schuld schließen.

Ernst Buchholz hat sich verdient gemacht um diesen Rechtsstaat. Er hat sich Tadel zugezogen und auch mancherlei Ehrungen. Wer ihn kannte, wußte, daß beides ihn berührte. Aber wer ihn, der im Gewohnten Behagen empfand, gut kannte, wußte auch, daß die Skepsis ihn stets aufs neue durchzuckte, die Skepsis gegenüber der petrifizierten Begriffsskala, die noch immer zu unserer Umwelt gehört: „Ich habe es in meinen ersten Schuljahren noch miterlebt, wie wir gefüttert wurden mit Gott, König und Vaterland, Kaiser und Reich, Wacht am Rhein, Ruf wie Donnerhall, Schwert an meiner Linken, Siegerkranz und Thronesglanz, Roß und Reisige, der Furcht vor Gott und sonst nichts auf der Welt und den Tod fürs Vaterland, der süß sei und ehrenvoll.“