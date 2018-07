Inhalt Seite 1 — Frauen wird der Titel unterschlagen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Einmal von unseren Karrieredamen darauf aufmerksam gemacht, stößt man Seite für Seite und Sendung für Sendung auf diese merkwürdige Übung: den Titel für Frauen weder über die Lippen noch aufs Papier zu bringen. Nicht etwa über die Frage, Titel oder nicht, gilt es sich hier zu wundern, sondern über die unterschiedliche Anwendung je nachdem, ob es sich bei der Prominenz um männlich oder weiblich handelt.

Die Nachrichtenredakteure vermieden es strikt, von Frau Minister Schwarzhaupt oder von einer solchen Frau Doktor zu sprechen, vielmehr schoben sie das Wörtchen „Frau“ dazwischen und nannten sie „Minister Frau Schwarzhaupt“; die Promotion wird ohnehin unterschlagen. Mit Minister Frau Strobel bleibt es nun beim alten. Dagegen wäre halb so viel zu sagen, wenn es nicht in der gleichen Meldung, oft in einem Satz, etwa unter dem Photo „Minister Schröder und Frau Strobel“ hieße oder „Frau Schwarzhaupt und Bundespräsident Lübke“, wobei der Präsident sich der Nuancierung wegen im fortlaufenden Text mal mit „Dr. Lübke“ abwechselt; die Bezeichnung der Dame hingegen konstant bleibt.

Der unerhörten Tatsache, daß eine Frau zum Staatsoberhaupt eines Subkontinents wurde, weicht man aus, indem man nicht ein einziges Mal von „Frau Präsident Gandhi“ spricht, sondern sie grundsätzlich „der indische Ministerpräsident Frau Gandhi“ nennt, häufiger noch schlicht „Frau Gandhi“. Doch heißt es ebenso grundsätzlich Präsident Johnson (der sich nach einer Bildunterschrift mit Frau Gandhi unterhält), niemals der Präsident Herr Johnson – wie es noch (fast) nie Herr de Gaulle, Herr Kennedy oder Herr Adenauer hieß. Stets sagt man Generalleutnant X, niemals der Generalleutnant Herr X oder kurz und bündig Herr X, trotz allem nicht.

Ein sonst auf Akribie bedachter Gesellschaftsreporter schreibt in einem Satz von Senatspräsident Rotberg und Frau Schwarzhaupt (als sie außerdem noch Minister war), von Senatspräsident Rotberg und Frau Hofmann (einer Oberstaatsanwältin) – die Beispiele sind unbegrenzt.

Ein Paragraph des Strafgesetzbuches hat die Aufgabe zu verhindern, daß Menschen mit ästhetischen Neigungen schummeln und sich mit Titeln schmücken oder von Dritten schmücken lassen, die sie selbst nie erworben haben. Nicht einmal am Titel der Ehefrau, den diese in die Ehe mit einbringt, darf der Mann partizipieren. Nach Verkündung der Gleichberechtigung sind Mann und Frau vor dem Gesetz gleich. Darf der Mann nicht schummeln, so darf es die Ehefrau nicht länger. Die Frau darf wie der Mann nur den Titel tragen, den sie selbst erworben hat. Das ist klar. Weiter will es dieses Gesetz über die Gleichberechtigung, daß die Frau auf den Titel die gleichen Ansprüche hat wie der Mann. Auch hiergegen läßt sich nichts einwenden.

Die Entwicklung nach dem Kriege, vor allem in den fünfziger Jahren, schien anfangs dem zu entsprechen, was später mit der Gleichberechtigung formuliert wurde. Anstandsfibeln regelten, wann der Titel bei Frauen Anwendung fände. Ein Magazin spottete über eine Ministergattin, die sich auch schriftlich Frau Minister nannte. Eine liberale Tageszeitung witzelte über die Gewohnheiten der Provinz, den Titel ausgerechnet und ausschließlich den Ehefrauen zu überreichen. Immer mehr sank die falsche Frau Doktor zur bloßen Dienstmädchensprache.

Glücklich waren die Gattinnen von Professoren, Räten, Direktoren verständlicherweise darüber nicht, daß damals ihre Konkurrentinnen die besseren Aussichten hatten, den Kampf um den Titel zu gewinnen. Manche Dame, gefangen in den Gesetzen des flachen Landes, leistete Widerstand, dabei wurden nicht nur Energien, sondern auch großer Mut bewiesen: Sie, die in ihrer Jugend noch nicht einmal einen Apfel geklaut hat, wagte es, sich auch fürderhin mit fremden Federn zu schmücken; der anderen aber, der Ärztin am Kreiskrankenhaus zum Beispiel, wurde zur Abwehr der richtigen Anrede ein wundersamer Kosename gewählt; „Gnädige Frau.“