Von Nina Grunenberg

In der Welt der Wissenschaft und Forschung werden jährlich ein paar Millionen Mark verteilt, die den Empfängern als besonders erfreulich gelten. Wo sie eintreffen, brauchen jene aparten Gespinste aus Forschergeist, die einen finanziellen Zuschuß nötig haben, nicht mehr länger gegen eine sachfremde Reichshaushaltsordnung verteidigt zu werden. Die staatliche Verwaltungspraxis mit ihrer unvermeidlichen Lästigkeit darf diese Millionen nicht vergällen, darf weder Beleg- noch Abrechnungskontrolle in Zweifel ziehen; denn das Geld wurde freiwillig gestiftet von privaten Spendern, die überzeugt (oder überzeugt worden) sind, daß der beste Gedanke stirbt, wenn das erste Formular ausgefüllt wird: gestiftet vom "Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft". Im Jahre 1966 waren es 30,8 Millionen Mark.

Professor Julius Speer, der als Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft bisher jährlich rund 70 Prozent dieser Gelder in Empfang nehmen durfte und dafür jeweils auf der Jahreshauptversammlung des Verbandes den Stiftergedanken in einer beschwörenden Laudatio auf die Spender rühmt, sagte einmal: "In diesen Organisationen (wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft) sind die privaten Mittel das stärkste Unterpfand der Freiheit und Unabhängigkeit der Forschung. Sie verpflichten den Staat geradezu, diese Freiheit zu respektieren. Sie geben den Forschungsorganisationen den Rückhalt, ihre Aufgabe zum Nutzen der Forschung in sachgerechter Unabhängigkeit zu lösen. Ihr Umfang sollte deshalb so groß wie immer möglich sein." Heute besteht der Etat der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu 90 Prozent aus den Mitteln der öffentlichen Hand. Die Millionen des Stifterverbandes sind lediglich ihr bewegliches Aktionskapital, das immer dann eingesetzt wird, wenn Schwierigkeiten unkonventionell überwunden werden müssen.

Als der Stifterverband im Jahre 1949 – in Anlehnung an eine ähnliche Förderergesellschaft der Wirtschaft nach dem Ersten Weltkrieg – gegründet wurde, sah das noch anders aus. Zu einer Zeit, in der Bund und Länder vollauf damit beschäftigt waren, sich selbst zu konsolidieren, waren ein paar Industrielle, die in großen Firmenvorständen saßen, die ersten und einzigen, die die Notwendigkeit begriffen, der Wissenschaft über die Not der Nachkriegsjahre zu helfen. Ohne viel große Worte zu verlieren, begannen sie zu stiften. Gleich zu Anfang mahnte Richard Merton, der ehemalige Vorstandsvorsitzer der Metallgesellschaft in Frankfurt: "Die Hilfe für die Wirtschaft kann aber nur wirksam werden, wenn ein namhafter Betrag zustande kommt."

1950 hatten sie die ersten 900 000 Mark gesammelt, 1951 waren es schon drei Millionen, 1953 5,7 Millionen. Die aktivsten Gefolgsleute des Stifterverbandes waren die Bergassessoren und die big bosses aus der Eisen- und Stahlindustrie des Ruhrgebiets: Der Begriff des Mäzenatentums war ihnen geläufig.

Um ihrer Initiative einen würdigen Rahmen zu geben, schufen sich die Wirtschaftler einen lateinischen Wahlspruch: "Maecenates voco" – und übersetzten: "Wir rufen die Gönner." Das Emblem des Stifterverbandes wählten sie nach dem Siegel der kaiserlichen Universität "Leopoldina" in Halle aus dem Jahre 1688; sie schmückten damit die Türen und Klinken in der Hauptverwaltung und die Briefköpfe. Als Sitz ihrer Hauptverwaltung dienten drei Familienhäuschen im Essener Vorort Bredeney, gestiftet von der Ruhrgas AG, der Gutehoffnungshütte und der Firma Krupp.

Von Anfang an wurde der größere Teil der aufgebrachten Spenden an die Deutsche Forschungsgemeinschaft überwiesen. Sie gab der Stiftern die Gewähr, daß ihr Geld sinnvoll verwandt wurde. Zugleich zwangen die Wirtschaftsmäzene damit aber auch den Staat, sich ein Beispiel an der "privaten Hand" zu nehmen und selbst in der Wissenschaftsförderung aktiv zu werden. Lange Zeit finanzierten der Bund, die Länder und der Stifterverband die Forschungsgemeinschaft zu gleichen Teilen, ehe die Aufwendungen der öffentlichen Hand die Stiftungen langsam überflügelten.