Im letzten Jahr wurden für rund 120 Millionen Mark Häuser an Europas Sonnenküsten an die Bundesbürger verkauft. Erheblichen Anteil an den guten Umsätzen hat das Werbeargument der hohen Renditen, die Ferienhausbesitzer erzielen können.

Einer der größten deutschen Makler, Eurim, hat die Renditen zweier Bungalowdörfer und eines Apartementhauses in Spanien errechnet. Die Firma ging dabei von den Beträgen aus, die dem Besitzer nach Abzug aller Gebühren verblieben. Die Berechnungen zeigen, daß bei einem Kaufpreis von 18 000 Mark eine durchschnittliche Rendite von 11,3 Prozent erzielt wurde. Bei 27 960 Mark Kaufpreis betrug sie 7,6 Prozent und bei den Apartements (21 300 Mark) 11,15 Prozent. Allerdings wurden von einzelnen Besitzern recht unterschiedliche Gewinne erzielt. Die höchste Rendite lag bei knapp 19 Prozent.

Unter diesem Blickpunkt erscheint der Kauf eines Ferienbungalows recht günstig: Einmal verbringt man seinen Urlaub billig in einer eigenen Wohnung, zweitens gewinnt man eine Kapitalanlage, deren Verzinsung zumeist günstiger als bei Pfandbriefen ist. Eurim weist darauf hin, daß die höchsten Erträge mit den billigen Häusern und mit Objekten, die nicht allzu weit von Deutschland entfernt sind, erzielt wurden.

Die Häuser von Eurim werden von Scharnow zur Miete angeboten. Einer der größten deutschen Ferienhausvermieter, die Deutsche Ferienhausvermittlung, hat einen 270 Seiten starken Katalog herausgebracht. Er enthält über 10 000 Angebote mit Ansichten, Grundrissen und Mietpreisen von Bungalows und Ferienwohnungen überall in Europa. Das Angebot ist nicht für Käufer, sondern für Mieter. rod.