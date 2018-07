Inhalt Seite 1 — Im Irrgarten der Wandelanleihen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wandelanleihen haben als Instrument der Industriefinanzierung in den letzten Jahren eine wachsende Bedeutung erfahren. Die letzte Emission dieser Art wurde zu Beginn des Jahres von den Farbwerken Hoechst aufgelegt. Es ist anzunehmen, daß in den kommenden Monaten weitere Unternehmen diesem Beispiel folgen werden. Sie ermöglichen den Gesellschaften, Kapital zu Zinssätzen aufzunehmen, die unter den marktüblichen liegen, und bei der Umwandlung der Anleihen in Aktien einen Ausgabekurs zu erzielen, der bei direkten Kapitalerhöhungen wahrscheinlich nicht durchzusetzen wäre. Andererseits bietet die feste Verzinsung der Wandelanleihen ihren Besitzern einen gewissen Schutz gegen Kursschwankungen, wie sie nun einmal am Aktienmarkt gang und gäbe sind.

Die Wandelanleihen vereinigten in sich Vor- und Nachteile von Aktien und Obligationen. Sie sind also Zwitterpapiere. Von der Verzinsung her können sie als Rentenwerte gelten. Die Möglichkeit, sie in Aktien des gleichen Unternehmens umzutauschen, bringt sie unmittelbar in die Nähe der ausgesprochenen „Risikopapiere“. Sparer, die sich das Wagnis eines direkten Aktienkaufes noch nicht leisten wollen, finden in der Wandelanleihe eine Übergangsmöglichkeit.

Wenn sich dennoch viele Sparer nicht mit der Wandelanleihe befreunden können, so liegt es an den meist komplizierten Anleihebedingungen, durch die eigentlich nur der Fachmann hindurchfindet. Machen wir uns dies einmal am Beispiel der Wandelobligation der Farbenfabriken Bayer von 1965 klar:

Der garantierte Zinssatz dieser Emission ist auf 5 Prozent festgesetzt worden. Tatsächlich erhält der Wandelobligationär aber 5 1/2 Prozent. Warum? Der Zinssatz von 5 Prozent bezieht sich auf eine Dividende von 11 Prozent (oder 5,50 Mark je Aktie im Nennwert von 50 Mark). Da Bayer aber 13 Prozent Dividende (oder 6,50 Mark je Aktie) zahlt, und sich je 1 Prozent über 13 Prozent Dividende der Zinssatz für die Wandelanleihe um 1/4 Prozent erhöht, wird die Bayer-Wandelobligation tatsächlich mit 5 1/2 Prozent verzinst.

Sie ist unmittelbar an den Bayer-Gewinn gekoppelt mit einem nach unten begrenzten Risiko. Wer also heute Bayer-Wandelanleihen erwirbt und dafür einen Preis von 91 1/2 Prozent zahlt, kann solange mit einer laufenden Verzinsung seines eingesetzten Kapitals von 6,01 Prozent rechnen, wie Bayer bei einer Dividende von 13 Prozent bleibt. Ich habe das Beispiel Bayer deshalb gewählt, weil hier von allen Wandelanleihen zur Zeit die höchste laufende Verzinsung erreichbar ist.

Nun, meine verehrten Leser, wieder einen Blick auf die steuerliche Situation: Die Zinsen der Wandelanleihen unterliegen der automatisch einbehaltenen 25prozentigen Kapitalertragsteuer. Wer also für Kapitalerträge keine Steuern zu zahlen braucht und sich keine Freistellungsbescheinigung vom Finanzamt besorgen möchte, ist – wenn der Renditegesichtspunkt ausschlaggebend sein soll – bei Wandelanleihen fehl am Platze, denn ihm wird der Zinsertrag um ein Viertel ersatzlos gekürzt. Wer hingegen Kapitalerträge versteuern muß, kann – genau wie bei den Aktien – die einbehaltenen 25 Prozent bei der Einkommensteuer in Anrechnung bringen.

Wie steht es nun mit dem Wandelrecht? Seit Jahresbeginn können die Besitzer der Bayer-Wandelanleihen ihre Stücke im Verhältnis, 3:1 unter Zuzahlung von 117 Mark in Bayer-Aktien tauschen. Was natürlich niemand macht. Denn die Bayer-Aktie über den Erwerb von Wandelobligationen würde 195,70 Mark kosten (3mal 91,50 plus 117 Mark geteilt durch 2). An der Börse kann man die gleiche Aktie zu knapp 143 Mark erwerben. Das Wandelrecht ist also gegenwärtig völlig wertlos. Das kann sich ändern, wenn im Laufe der nächsten Jahre eine durchgreifende Kursbesserung der Bayer-Aktie eintritt. Hier liegt also für denjenigen, der heute Bayer-Wandelobligationen erwirbt, eine Kurschance. Eine weitere kauft der Anleger mit der Aussicht auf eine höhere Nominalverzinsung durch eventuell steigende Bayer-Dividenden.