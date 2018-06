Regieren heißt“, so hat Kiesinger es formuliert, „das Volk überzeugen.“ Vor dieser Aufgabe steht jetzt das Bundeskabinett. Es muß das Volk überzeugen, daß die öffentliche Hand in Zukunft nicht mehr so freigebig sein kann wie bisher; daß die Zuschüsse des Bundes an die Rentenversicherungen in den gesetzlich vorgesehenen Ausmaßen nicht weiter steigen können; daß es mit den Subventionen, den Kinderfreibeträgen für wirtschaftlich Bessergestellte, dem Spesenunfug, den Werbungskosten und vielem anderem nicht mehr so weitergehen kann wie bisher.