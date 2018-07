Wenn man sich einer schönen Zoophilen zuliebe vom Tierpräparator je lebendig ausstopfen ließ, wenn man, im Reich der Botanik, von einer Orchidee verschluckt, als Kopfblüter fortexistiert hat und dann unter dem Streich eines bösen Verwandten den Todesschrei der Alraune ausstieß, wenn man den Giftpilz, den man seinem Eheweib servierte, versehentlich selber geschluckt und aus dem Umgang mit einem unter großen finanziellen und moralischen Opfern wachgeküßten Dornröschen keinen anderen Gewinn zog als den, das bleiche Bild seiner Liebe schamlos zu Markte tragen zu müssen – wenn man, mit anderen Worten, der Philosophie des Aberwitzes nicht nur auf dem Papier, sondern Stunde für Stunde im täglichen Leben begegnet, dann ist man für dieses Buch

John Collier: „Mitternachtsblaue Geschichten“, aus dem Englischen von Susanna Rademacher; Rowohlt Verlag, Reinbek; 208 S., 16,80 DM

nicht der geeignete Leser. Denn dieser eifrige Shortstory-Schreiber übt die Praxis des Groteskphantasierens mit jener gleichsam ungläubigen Routine, die seinen großen Kollegen und Ahnherren E. A. Poe und Ambrose Bierce schon deshalb nicht zu Gebote stand, weil ihnen die Begegnung mit dem Seltsamen und Grauenhaften ein höchst reales, nämlich dichterisches Erlebnis war. Die Reporter der Hölle schreiben nicht unter dem Strich.

Colliers „mitternachtsblaue“ Parabeln verhalten sich zu diesen Originalen der schwarzen Literatur wie die Surprisepartys fortgeschrittener Playboys zum Walpurgistraum Fausti. Sie sind nett und pikant arrangiert, und der Veranstalter weiß genau, wie weit man so ein Spiel streckt, in welchen Situationen es hell werden muß und wo man mit einem Blackout die Pointe einsetzt, die „alles auf den Kopf stellt“.

Diese Technik verfehlt ihre Wirkung selten. Und offenbar nicht einmal dann, wenn der Leser bemerkt, daß Colliers Kurzschlüsse etwas stereotyp sind. In der Regel nämlich handelt es sich um den bereits von unserem Altschopenhauerianer Wilhelm Busch so erfolgreich angewandten Sauerbrotschock: das „Heißa-meine-Frau-ist-tot“-Motiv. Selbst wenn der Geist der Erzählung diese Methode gewissermaßen ins Verkehrte wendet, so daß der Held stirbt und seine Mörderin überlebt, oder sie – wie in der hübschen Travestie des Artemis-Mythos, in dem sich das männliche Wild für die schöne Jägerin nur zum Schein ausstopfen läßt – ins nur Hypothetische wandelt, schmeichelt er indirekt dem Misogyn im lächelnden Leser, was unter überseeischen Puritanern vor allem, Opfern eines demokratisierten Matriarchats, durchaus komplexlösend auch nach dem Gebot Vater Freuds wirken könnte.

Trotzdem sollte man nicht (wie es der Rowohltsche Klappentext versucht) unbescholtene Seelen für dieses Buch durch den Hinweis einfangen wollen, es handele sich um eine „Gratwanderung zwischen der Wirklichkeit und den Welten des Unterbewußtseins“. Denn unter der Absturzgefahr, die dieses Bild unterstellt, leidet weder der Autor, noch macht sie uns bei der Lektüre zu schaffen. Der Sog der Tiefe, das, was Schwindel erregt, wird durch keine dieser wohlberechneten Schwindelgeschichten genährt. Collier ist kein Magier, kein Satanist, kein Dämonologe. Sondern: ein Trickmann im Studio der angewandten literarischen Kleinkunst, Unterabteilung IIIc, Nachtstücke für Puritaner.

K. H. Kramberg